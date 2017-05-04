Две московские улицы назовут в честь советских физиков

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Две столичные улицы будут названы в честь советских физиков Ильи Франка и Юлия Харитона. Кроме того, одна из улиц города получит название Квантовая в честь термина "квант", сообщает mos.ru.

Улицы Академика Харитона и Академика Франка появятся в Троицке. Рядом с ними находятся Физический институт имени П.Н. Лебедева Академии наук СССР и Институт ядерных исследований Российской академии наук. В этих институтах и Илья Франк вместе со своими коллегами в 1958 году получил Нобелевскую премию за открытие и описание свечения, вызванного заряженной частицей в прозрачной среде, так называемого эффекта Вавилова-Черенкова.

В Троицке также появится Квантовая улица, которая будет вести к зданиям бизнес-парка "Аспирант" неподалеку от Института ядерных исследований РАН.