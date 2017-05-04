В Москве более 50 зданий украсят праздничной подсветкой в честь Дня Победы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Свыше 50 зданий в Москве будут украшены динамической подсветкой по случаю Дня Победы, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что подсветку можно будет увидеть на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира и Ленинском проспекте, на Новом Арбате и Большой Полянке.

"Здания подсветят в цвета георгиевской ленты, а также российского триколора. Сценарий будут менять каждые несколько минут. Праздничную подсветку будут включать каждый вечер с 5 по 9 мая", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным портала, праздничную иллюминацию запустят на Крымском и Патриаршем мостах, а также на шести развязках МКАД. Речь идет о пересечениях Кольцевой автодороги с вылетными магистралями: Ярославским, Ленинградским, Рублевским, Можайским, Варшавским шоссе и Ленинским проспектом.

"На объектах, не имеющих динамического режима архитектурной подсветки, праздничный режим будет реализован за счет увеличения яркости", — рассказали порталу в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Сообщается, что на домах-книжках на Новом Арбате в честь Дня Победы покажут цифровое шоу. На медиафасадах двух зданий москвичи смогут посмотреть видеооткрытки с Вечным огнем, цветками вишни и надписью "9 Мая" на фоне весеннего неба, а также георгиевской лентой. В конце ролика на фасадах покажут виртуальный праздничный салют, трансляции будут идти с 5 по 9 мая с 20.20-20.30 до полуночи.