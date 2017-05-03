В Воронежской области планируют построить четыре дома-интерната к 2021 году

ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Воронежские власти планируют в течение 2017-2021 годов построить в регионе три дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также один психоневрологический интернат, сообщило в среду областное правительство.

В Воронежской области с 2010 по 2016 годы при поддержке Пенсионного фонда РФ было построено шесть современных домов-интернатов на 100 мест каждый. Шестой дом-интернат – "Пансионат "Коротоякский" – открыл свои двери в декабре 2016 года в Осторогожском районе.

Вопросы продолжения совместного проекта правительства Воронежской области и Пенсионного фонда РФ по строительству современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов обсудил 3 мая с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галиной Кареловой воронежский губернатор Алексей Гордеев.

"Для полной ликвидации имеющейся в регионе очереди, а также в целях улучшения условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе доведения жилой площади до действующих норм, необходимо создание более 400 мест", — говорится в сообщении областного правительства.

В частности, отмечается, что решается вопрос о начале строительства в 2017 году дома-интерната на 100 мест для престарелых и инвалидов в Грибановском районе, в 2019-2021 годах – домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком и Новохоперском районах на 100 мест каждый. В 2018 году планируется строительство психоневрологического интерната в Хохольском районе на 300 мест.

По информации областных властей, в регионе сохраняется очередь в организации психоневрологического типа для граждан, имеющих хронические психические заболевания. По состоянию на 1 мая 2017 года, таковых в области было 68 человек.

"В этой связи проводится поэтапная работа по перепрофилированию стационарных учреждений общего типа, освобождающихся в связи с вводом в эксплуатацию новых домов-интернатов, в учреждения психоневрологического типа", — отмечают областные власти. Кроме того, по их данным, в мае 2017 года завершится реконструкция Новохоперского психоневрологического интерната на 128 мест.

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