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Общество

В Москве открыли граффити, посвященные полководцу Кутузову

16:0903.05.2017
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкГраффити-портрет Михаила Кутузова в МосквеГраффити-портрет Михаила Кутузова в Москве
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Граффити, посвященные величайшему полководцу, генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года открыло в Москве Российское военно- историческое общество (РВИО).

Изображение полководца разместили на доме по адресу улица Волхонка, 5/6.

"В прошлом году, открывая памятник князю Владимиру, мы обратили внимание на фасад этого здания и решили, что здесь тоже должна быть представлена историческая эпоха, долго думать, какая, не пришлось: это Отечественная война 1812 года и ее герой — князь, фельдмаршал Кутузов. Собственно, открытие граффити мы приурочили ко дню памяти Кутузова, скончавшегося 28 апреля 1813 года", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, открывая граффити.

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Архивное фото
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Кононов отметил, что "сейчас большой запрос на граффити, поступает много обращений от граждан, но РВИО выбирает только те фасады, на которых они работают".

"Это очень важные проекты, с одной стороны, неожиданные, но очень правильные. В центре Москвы изображение нашего великого полководца будут видеть не только москвичи, но и российские и зарубежные гости столицы. Дети будут видеть портрет и интересоваться, что это за человек, чем он прославился?", — отметил директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.

Граффити "Кутузов", нарисованные на одном из самых крупных в Москве фасадов площадью около 400 квадратных метров, стало 18-м в серии граффити Российского военно-исторического общества, посвященных защитникам Отечества. Изображение создано по репродукции парадного портрета великого русского полководца.

Портреты знаменитостей в исполнении мастеров граффити
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГраффити с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на стене в Весковском тупике в Москве.Граффити с портретом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на стене в Весковском тупике в Москве
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Граффити с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на стене в Весковском тупике в Москве.
© AFP 2017 / Yuri CortezГраффити с изображением папы Римского Франциска в мексиканской городе Экатепек-де-Морелос.Граффити с изображением Папы римского Франциска в Экатепеке, Мексика
© AFP 2017 / Yuri Cortez
Граффити с изображением папы Римского Франциска в мексиканской городе Экатепек-де-Морелос.
© AP Photo / Yorgos KarahalisПриветствие премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция.Граффити с изображением премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Приветствие премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция.
© AP Photo / Michel SpinglerГраффити британского художника Бэнкси, нарисовавшего создателя корпорации Apple Стива Джобса, чей отец был родом из Сирии, на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция.Граффити с изображением Стива Джобса художника Бэнкси на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция.
© AP Photo / Michel Spingler
Граффити британского художника Бэнкси, нарисовавшего создателя корпорации Apple Стива Джобса, чей отец был родом из Сирии, на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПортрета президента России Владимира Путина на стене здания в Ялте.Прохожие у портрета президента России Владимира Путина на стене здания в Ялте
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Портрета президента России Владимира Путина на стене здания в Ялте.
© РИА Новости . Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкНастенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербург
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга.
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Портрет космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
© РИА Новости . Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкАнглийского актера-комика Роуэна Аткинсона нарисовали на одной из стен здания в Центральном районе Санкт-Петербурга.Настенная живопись с изображением английского актера Роуэна Аткинсона в Центральном районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Английского актера-комика Роуэна Аткинсона нарисовали на одной из стен здания в Центральном районе Санкт-Петербурга.
© AFP 2017 / Juan BarretoГраффити с изображением покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса в Каракасе.Граффити с изображением Уго Чавеса в Каракасе, Венесуэла
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Фрагмент Берлинской стены со знаменитым граффити художника Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".
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Портрет писателя Михаила Булгакова, изображенный на стене дома в Большом Афанасьевском переулке в Москве.
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