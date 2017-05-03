В Москве открыли граффити, посвященные полководцу Кутузову

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Граффити, посвященные величайшему полководцу, генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года открыло в Москве Российское военно- историческое общество (РВИО).
Изображение полководца разместили на доме по адресу улица Волхонка, 5/6.
"В прошлом году, открывая памятник князю Владимиру, мы обратили внимание на фасад этого здания и решили, что здесь тоже должна быть представлена историческая эпоха, долго думать, какая, не пришлось: это Отечественная война 1812 года и ее герой — князь, фельдмаршал Кутузов. Собственно, открытие граффити мы приурочили ко дню памяти Кутузова, скончавшегося 28 апреля 1813 года", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, открывая граффити.
Кононов отметил, что "сейчас большой запрос на граффити, поступает много обращений от граждан, но РВИО выбирает только те фасады, на которых они работают".
"Это очень важные проекты, с одной стороны, неожиданные, но очень правильные. В центре Москвы изображение нашего великого полководца будут видеть не только москвичи, но и российские и зарубежные гости столицы. Дети будут видеть портрет и интересоваться, что это за человек, чем он прославился?", — отметил директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.
Граффити "Кутузов", нарисованные на одном из самых крупных в Москве фасадов площадью около 400 квадратных метров, стало 18-м в серии граффити Российского военно-исторического общества, посвященных защитникам Отечества. Изображение создано по репродукции парадного портрета великого русского полководца.
Граффити с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на стене в Весковском тупике в Москве.
Граффити с изображением папы Римского Франциска в мексиканской городе Экатепек-де-Морелос.
© AP Photo / Yorgos KarahalisПриветствие премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция.
Приветствие премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и канцлера Германии Ангелы Меркель на улице в Афинах, Греция.
© AP Photo / Michel SpinglerГраффити британского художника Бэнкси, нарисовавшего создателя корпорации Apple Стива Джобса, чей отец был родом из Сирии, на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция.
Граффити британского художника Бэнкси, нарисовавшего создателя корпорации Apple Стива Джобса, чей отец был родом из Сирии, на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция.
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© AP Photo / Ben CurtisГраффити, изображающее бывшего президента США Барака Обаму, было создано уличным художником Bankslave на одной из стен арт-центра в Найроби.
Граффити, изображающее бывшего президента США Барака Обаму, было создано уличным художником Bankslave на одной из стен арт-центра в Найроби.
Портрет писателя Михаила Булгакова, изображенный на стене дома в Большом Афанасьевском переулке в Москве.