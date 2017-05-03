Медведев пообещал делать все для поддержки ветеранов

СМОЛЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Российские власти будут делать все для поддержки ветеранов и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В среду Медведев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в городе-герое Смоленске.

"Государство будет стараться делать все, что от нас зависит, для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о тех очень тяжелых годах, которые пережило наше отечество. Для этого сейчас есть все возможности", — сказал Медведев.

По словам главы правительства, не менее важно помогать ветеранам в быту, в том числе, части медицинского обслуживания. "Мы стараемся это делать, и вы сами скажете, что у нас получается, а что, может быть, получается не очень хорошо. В любом случае, такая работа по государственной линии будет продолжена", — добавил он.

Глава правительства отметил, что приближается День Победы, и это хороший повод выразить ветеранам слова безмерной благодарности за то, что они сделали в годы войны. Премьер также обратил внимание на важность встреч ветеранов с представителями молодого поколения, чтобы они могли рассказывать о событиях тех лет.

"Это, может быть, сейчас даже в чем-то важнее, чем в тот период, когда воспоминания о Великой Отечественной войне были у огромного количества людей, потому что было большое количество ветеранов. Получить такую информацию от первоисточника гораздо важнее или, может быть, сильнее, чем получить подобную информацию из кинофильма, интернета. Спасибо вам большое за это. Надеюсь, что вы и дальше сможете это делать по мере сил", — сказал премьер.

Он также выразил слова благодарности поисковикам, работающим на смоленской земле. По его словам, "это важно для будущего", поскольку помогает восстановить картину сражений того периода и дает возможность семьям найти своих погибших родственников.