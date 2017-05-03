Почти пять тысяч выпускников написали сочинение в дополнительный срок

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почти пять тысяч выпускников написали итоговое сочинение в дополнительный срок, сообщила пресс-служба Рособрандзора.

"Итоговое сочинение (изложение) в дополнительный срок 3 мая 2017 года прошло в 85 субъектах Российской Федерации и образовательных организациях за пределами России. Заявление на участие в написании сочинения подали более 4,9 тысячи человек, изложения — порядка 180 человек", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Рособрнадзоре, изложение вместо сочинения могут на выбор писать школьники с ограниченными возможностями здоровья. Для них продолжительность выполнения итогового сочинения, либо изложения увеличивается на 1,5 часа.

Результатом итогового сочинения может быть "зачет" или "незачет". Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты итогового сочинения могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов. В этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах.

Ранее большинство выпускников этого года уже успешно написали сочинение 7 декабря 2016 года и 1 февраля 2017 года. К написанию итогового сочинения в дополнительный срок допускаются обучающиеся, получившие по итоговому сочинению "незачет", и обучающиеся, выпускники прошлых лет, не имевших возможность по уважительным причинам принять участие в написании сочинения в декабре и феврале.

Основными направлениями тем сочинений в 2016-2017 учебном году стали "Разум и чувство", "Честь и бесчестие", "Победа и поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и вражда".

Как сообщили в Рособрнадзоре, участники итогового сочинения (изложения), написавшие его 3 мая, будут ознакомлены со своими результатами не позднее 17 мая.