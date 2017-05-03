Почти пять тысяч выпускников написали сочинение в дополнительный срок

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почти пять тысяч выпускников написали итоговое сочинение в дополнительный срок, сообщила пресс-служба Рособрандзора.
"Итоговое сочинение (изложение) в дополнительный срок 3 мая 2017 года прошло в 85 субъектах Российской Федерации и образовательных организациях за пределами России. Заявление на участие в написании сочинения подали более 4,9 тысячи человек, изложения — порядка 180 человек", — говорится в сообщении.
Результатом итогового сочинения может быть "зачет" или "незачет". Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты итогового сочинения могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов. В этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах.
Ранее большинство выпускников этого года уже успешно написали сочинение 7 декабря 2016 года и 1 февраля 2017 года. К написанию итогового сочинения в дополнительный срок допускаются обучающиеся, получившие по итоговому сочинению "незачет", и обучающиеся, выпускники прошлых лет, не имевших возможность по уважительным причинам принять участие в написании сочинения в декабре и феврале.
Основными направлениями тем сочинений в 2016-2017 учебном году стали "Разум и чувство", "Честь и бесчестие", "Победа и поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и вражда".
Как сообщили в Рособрнадзоре, участники итогового сочинения (изложения), написавшие его 3 мая, будут ознакомлены со своими результатами не позднее 17 мая.