Главред Sputnik Сербия вошла в список самых влиятельных персон в Сербии

Белград, 03 мая, пресс-служба Sputnik. — Руководитель агентства и радио Sputnik Сербия Любинка Милинчич вошла в рейтинг самых влиятельных персон в стране по версии популярной ежедневной сербской газеты "Blic".

Помимо руководителя Sputnik Сербия в список из 300 фамилий попали еще 7 руководителей национальных СМИ. Милинчич входит в престижный рейтинг второй год подряд, в 2017 году руководитель Sputnik поднялась в рейтинге выше спикера парламента страны и бывшего президента Сербии Бориса Тадича. Первое место в рейтинге занял избранный президент Сербии Александр Вучич.

"Редакции Sputnik Сербия удалось показать альтернативный взгляд на международную политику, только в 2016 году мы запустили 4 новых радиопрограммы на социально-значимые темы", — сказала Любинка Милинчич.

Информационный портал и радио Sputnik Сербия были запущены чуть более 2 лет назад как часть сети Sputnik (sputniknews.com) — новостного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.

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