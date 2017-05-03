Депутат предложил создать приложение для контроля за передвижением скорых

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР) направил в Минздрав, Минкомсвязи и Федеральное агентство научных организаций РФ обращение с просьбой рассмотреть возможность создания открытой федеральной системы контроля за перемещениями бригад скорой помощи — в виде мобильного приложения с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщила пресс-служба "Единой России" в среду.

По мнению депутата, в последнее время участились случаи задержек машин скорой помощи, выезжающих на экстренный вызов, причем чаще всего из-за неэффективного контроля за их передвижением.

"Мною были направлены обращения в Минздрав РФ, Минкомсвязи РФ и Федеральное агентство научных организаций РФ с просьбой рассмотреть возможность совместно разработать открытую федеральную систему отслеживания перемещений бригад скорой помощи с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на базе мобильного приложения, устанавливаемого бесплатно на мобильные телефоны", — цитирует пресс-служба партии слова Горелкина.

Он добавил, что в ближайшее время в Москве заработает подобное приложение, с помощью которого у людей появится возможность вызвать экстренные службы. "Граждане смогут вызвать скорую помощь буквально одним нажатием пальца. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями — например, инвалидов по слуху. Считаю, подобный опыт может стать основой для разработки такой системы для всей страны", — отметил парламентарий.