Прерванный из-за инфекции турнир "Что? Где? Когда?" доиграют до 7 мая

Во время игры Что? Где? Когда?. Архивное фото

Во время игры Что? Где? Когда?. Архивное фото

УФА, 3 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Проходивший в Удмуртии школьный чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", прерванный из-за массового заболевания подростков, будет доигран в синхронном режиме до 7 мая, когда дети выздоровеют и вернутся в свои регионы, сообщил РИА Новости представитель оргкомитета турнира Михаил Эстрин.

В ночь на вторник в детском лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат России по "Что? Где? Когда?", произошло массовое заболевание участников. По последним данным в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из которых это взрослые, остальные — подростки 14-18 лет. Врачи диагностировали у госпитализированных ротавирусную и норовирусную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным оргкомитета турнира, на игру, которая началась 30 апреля, приехали 83 команды из 28 регионов и 41 города России. Всего в соревновании участвовали более 500 человек старших школьников и около 120 человек взрослых – сопровождающих, волонтеров и организаторов турнира. После происшествия игра была прервана.

"Все школьники были настроены на игру, приехали с большим желанием и, конечно же, расстроились, что так получилось. Оргкомитет решил проиграть оставшиеся туры в режиме синхронного турнира: то есть команды отыграют, когда домой вернутся все заболевшие школьники", — рассказал агентству Эстрин.

Он отметил, что итоги чемпионата России должны быть подведены уже к 7 мая, поскольку победители турнира уже 12-14 мая должны будут представлять Россию на Кубке Европы среди школьников по "Что? Где? Когда?" в Гомеле (Белоруссия).

На всероссийский турнир по "Что? Где? Когда?" в Удмуртию дети приехали из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.