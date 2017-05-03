На подключение больниц к интернету выделят более пяти миллиардов рублей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти РФ планируют выделить в 2017 году более пяти миллиардов рублей на программу по подключению к интернету больниц и поликлиник страны, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы должны обеспечить подключение медицинских учреждений к высокоскоростным каналам связи… В этом году планируется выделение более 5 миллиардов рублей. Есть адресный перечень, согласованный с территориями", — сказал он, выступая на расширенной коллегии Минкомсвязи, которая проходит в ММПЦ "Россия сегодня".

Президент РФ в конце 2016 года поручил за два года подключить все больницы и поликлиники страны к интернету. Задача будет реализовываться в рамках проекта УЦН, предполагающего прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и организацию точек доступа в интернет в 13,6 тысячи малых поселений численностью 250-500 человек. Проект финансируется из фонда универсальной услуги связи (УУС), куда все операторы РФ перечисляют по 1,2% выручки. В 2016 году "Ростелеком" (недополучил из него 6,9 миллиарда рублей (в конце года ему вернули 1,2 миллиарда рублей).

Как сообщал ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в масштабах страны примерная цифра подключения учреждений здравоохранения без учета фельдшерско-акушерских пунктов составляет порядка 65%.