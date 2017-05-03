Никифоров рассказал, сколько россиян могут пользоваться связью LTE

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на годовой расширенной коллегии министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 3 мая 2017

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на годовой расширенной коллегии министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 3 мая 2017

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Покрытием мобильной связью четвертого поколения — LTE — обеспечено 70% населения России, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Современная технология связи четвёртого поколения LTE уже доступна на территории, где проживает 70% наших жителей", — сказал он, выступая на расширенной коллегии Минкомсвязи, которая проходит в ММПЦ "Россия сегодня".

Всего по состоянию на февраль 2017 года действуют более 120 тысяч базовых станций формата LTE. "Фактически, это четверть от всего объёма базовых станций сотовой связи РФ", — отметил Никифоров.

Доступность услуг широкополосного интернета по итогам 2016 года также превысила 70%, добавил министр.

К 2024 году, по его словам, в рамках совместной работы министерства с "Ростелекомом" по устранению "цифрового неравенства" 97% населения должны быть обеспечены современными услугами связи.