Никифоров рассказал, сколько россиян могут пользоваться связью LTE

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Покрытием мобильной связью четвертого поколения — LTE — обеспечено 70% населения России, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
Всего по состоянию на февраль 2017 года действуют более 120 тысяч базовых станций формата LTE. "Фактически, это четверть от всего объёма базовых станций сотовой связи РФ", — отметил Никифоров.
Доступность услуг широкополосного интернета по итогам 2016 года также превысила 70%, добавил министр.
К 2024 году, по его словам, в рамках совместной работы министерства с "Ростелекомом" по устранению "цифрового неравенства" 97% населения должны быть обеспечены современными услугами связи.