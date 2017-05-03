В КПРФ считают, что захоронить Ленина не удастся, пока живы его идеи

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разговоры о необходимости захоронения тела Владимира Ленина ведут люди, которые не согласны с его идеями, считает заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
61.6%Да, тело нужно предать земле
27.2%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
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"Предлагаю всем, вне зависимости от религиозных конфессий, независимо от взглядов на историю, вне зависимости от оценки прошлого и будущего, вне зависимости от всего остального, оставить в покое Владимира Ильича Ленина. Он упокоен по определенной традиции. Она не противоречит нашим национальным традициям", — сказал Новиков РИА Новости в среду.
Собеседник агентства отметил, что по поводу нахождения тела в мавзолее в свое время велись специальные консультации.
"Все эти пляски на костях, которые пытаются устроить, — вещь абсолютно недостойная. Если кому-то не нравятся идеи Ленина, пусть они честно об этом и говорят. Потому что все разговоры о необходимости захоронить тело Ленина, в конце концов, ведут те, кому не нравятся его идеи", — добавил Новиков.
Он добавил, что идеи Ленина не удастся "похоронить", пока они востребованы в обществе, и само общество разделено на классы.
"Так что все попытки бороться с идеями Ленина, говоря что-то там о мавзолее, абсолютно неэффективное и пустое занятие", — заключил зампред ЦК КПРФ.