Правительство выделило средства на ликвидацию последствий пожаров в Сибири

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство России выделило из резервного фонда почти 116 миллионов рублей на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий пожаров в Сибири, говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте кабмина.

Согласно документам, реализация принятых решений повлечет расходы из федерального бюджета, предусмотренные в резервном фонде правительства России, в размере 115,96 миллиона рублей.

В частности, до 60,84 миллиона рублей выделяется на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, в том числе правительству республики Бурятия — до 5,76 миллиона рублей, правительству Иркутской области — до 55,08 миллиона рублей.

Другим распоряжением, выделяется до 55,12 миллиона рублей для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий по ликвидации ЧС, сложившейся из-за пожаров в населенных пунктах Сибири в апреле 2017 года. Согласно документу, правительству Бурятии выделено до 5,4 миллиона рублей, правительству Иркутской области — до 49,72 миллиона рублей.

Регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока в последние дни стали в прямом смысле слова "горячими точками". Жаркая погода и неосторожное, а порой и халатное отношение к мерам безопасности привели к пожарам на большой площади. Наиболее сложная пожароопасная ситуация складывается в Сибири. С 28 апреля 2017 года решением правкомиссии введен режим ЧС, в 51 субъекте действует особый противопожарный режим.