Пучков поручил усилить контроль за детскими лагерями в лесных зонах

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Детские лагеря, расположенные в лесной зоне, а также вдали от пожарных подразделений, должны быть на особом контроле, сообщил в среду в ходе селекторного совещания глава МЧС России Владимир Пучков.

"В таких лагерях необходимо проработать вопрос организации добровольных пожарных дружин из числа их постоянных работников, а также предусмотреть выставление временных постов пожарных подразделений, оснащенных мобильными средствами пожаротушения, организацию дежурства ответственных должностных лиц, а также гарантированное обеспечение телефонной связи с соответствующим подразделением пожарной охраны", — сказал Пучков.

Кроме того, глава МЧС распорядился обеспечить ежедневный сбор информации дежурными караулами о количестве людей, пребывающих в ночное время в детских оздоровительных учреждениях.

"Одновременно необходимо взять на контроль отработку вопросов оповещения и разработку мероприятий по эвакуации граждан. В зависимости от масштаба имеющейся угрозы необходимо своевременно инициировать введение режима ЧС, либо особого противопожарного режима на соответствующих территориях и обеспечить неукоснительную реализацию соответствующих планов взаимодействия с органами власти и другими оперативными службами", — подчеркнул Пучков.