Подключиться к электросетям в Москве теперь можно онлайн

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Подать заявление на подключение к электросетям мощностью до 150 кВт в Москве теперь можно в электронном виде через портал mos.ru (в разделе "Услуги и сервисы"). Принимать заявки будут Объединенная энергетическая компания (ОЭК) и Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), сообщает mos.ru.

Всего доступны четыре варианта обращения: первичное присоединение, временное присоединение, увеличение мощности и переоформление документов. Кроме того, любой столичный житель может подписать договор присоединения онлайн — без визита в офис и печати документов.

Все услуги, которые ранее предоставлял портал pgu.mos.ru, с февраля этого года размещены на официальном сайте мэра Москвы. Личные кабинеты, логины и пароли пользователей остались прежними. На данный момент в разделе "Услуги и сервисы" представлено более 165 позиций. Здесь можно записать ребенка в школу и детский сад, передать показания счетчиков и записаться к врачу, узнать о штрафах и многое другое.