Праздник белорусской культуры отметят во Дворце пионеров в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. 6 мая в Московском дворце пионеров отметят праздник белорусской культуры, сообщает сайт mos.ru.

С 13:00 в вестибюле Большого концертного зала заработают выставки декоративного искусства, произведений белорусских художников, а также рисунков московских школьников. В 14:00 в концертном зале начнется выступление белорусских детских и семейных творческих коллективов. Кроме того, зрителей ждет встреча с актером театра и кино Сергеем Маховиковым и солистом Москонцерта Валентином Суходольцем.

На той же площадке откроется экспозиция, рассказывающая об истории союза двух стран, и фотовыставка проектов архитектора Ю.П. Григорьева. Гостей также ждут на занятиях по белорусским ремеслам и боевой технике.