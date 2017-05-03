Работы в московском парке "Зарядье" вышли на финишную прямую

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Работы в столичном парке "Зарядье" вышли на финишную прямую, на его территории высаживают деревья и кустарники, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Зарядье" преображается, начинает становиться похожим не на груду бетона, а на парк. Идет активная посадка деревьев, кустарников", — сказал мэр, уточнив, что всего в парке будет высажено около 800 деревьев и семи тысяч кустарников.

Он добавил, что активно ведется строительство парящего моста, набережной, филармонии, информационного медиацентра, заповедной пещеры и ряда других объектов, в том числе кафе, ресторана. Ведутся большие благоустроительные работы и вокруг парка.

"Мы видим, что осенью первые посетители смогут прийти в парк " Зарядье", — подчеркнул Собянин. – Нам необходимо связать парк "Зарядье" с основными пешеходными маршрутами города, поэтому сегодня в благоустройстве и реконструкции находятся сразу четыре площади – это Старая, Новая площади, Славянская, Лубянка. Кроме того, реконструируется и сеть улиц, которая прилегает к "Зарядью", в том числе и Варварка. Надеюсь, что все эти работы будут закончены в срок – осенью этого года".

Как рассказал журналистам гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, строительные работы на ледяной пещере и в медиацентре планируется закончить в июле: на этих объектах завершена черновая отделка, ведется чистовая. Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, заканчивается подготовка под брусчатку, уже приступили к посадке деревьев, следом планируется начать посадку кустарников и многолетних растений. Кроме того, по его словам, паркинг готов на 90%: там остались только окраска стен и завершение финишных полов. Примерно на 80% готов парящий мост.

"На мосту завершается заливка бетона, она должна быть завершена в 20 числах мая. Также начинается монтаж металлоконструкций, мы установили пробные ограждения из стекла. Верхнее покрытие будет из террасной доски. Ограждающие конструкции филармонии также завершены, сейчас идет монтаж фасада", — отметил Газизуллин.

Открыть парк "Зарядье" планируется уже осенью этого года — к 870-летию Москвы. Он соединит пешеходные и туристические маршруты центра столицы — от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным. В его составе планировалось также возвести гостиницу на месте двух исторических домов на Варварке.