В Кировской области восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное во вторник из-за шквалистого ветра и грозы в нескольких районах Кировской области, восстановлено, сообщает "Кировэнерго".

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что около восьми тысяч человек остались без электроснабжения в Кировской области из-за неблагоприятных погодных условий. Отключения начались во вторник с 15.30 из-за сильного ветра с порывами до 12 метров в секунду, сопровождающегося дождем и грозами.

"Сотрудники филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" завершили восстановительные работы в районах области, пострадавших от неблагоприятных погодных условий – шквалистого ветра и грозы. К настоящему моменту энергетики продолжают лишь точечные восстановительные работы по неотложным заявкам потребителей", — говорится в сообщении.

По данным компании, из-за шквалистого ветра и грозы произошли локальные технологические нарушения на линиях электропередачи в Юрьянском, Слободском и Уржумском районах Кировской области. Больше всего пострадала сеть низкого класса напряжения 10 и 0,4 киловольт. Причины технологических нарушений – схлестывание проводов и срыв изоляторов.

В ликвидации нарушений электроснабжения были задействованы 34 оперативно-выездные бригады — 89 человек и 35 единиц спецтехники. Для оперативного запитывания социально значимых объектов были использованы резервные источники электроснабжения.

Несмотря на завершение аварийно-восстановительных работ, сотрудники филиала "Кировэнерго" продолжают вести усиленный мониторинг ситуации в электрических сетях региона, отмечается в сообщении.