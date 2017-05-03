Минтруд подготовил законопроект о помощи инвалидам в поиске работы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минтруд России разработал законопроект о сопровождаемом содействии занятости инвалидов, в настоящее время он готовится к внесению в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласно законопроекту органы службы занятости населения должны будут в инициативном порядке трудоустраивать инвалидов и оказывать им всестороннюю поддержку в закреплении на рабочем месте", — говорится в сообщении.

"В настоящее время законопроект готовится к внесению в Правительство России", — уточнили в ведомстве.

По данным Минтруда, законопроект рассчитан прежде всего на инвалидов с тяжелыми нарушениями здоровья, которые в большей степени нуждаются в помощи.

В ведомстве пояснили, что на первом этапе гражданин дает согласие на трудоустройство. После этого сотрудники учреждений медико-социальной экспертизы передают его данные в службу занятости населения, которая связывается с инвалидом, чтобы уточнить профиль образования, опыт работы, пожелания относительно будущей работы. Далее с помощью базы вакансий подбирается подходящая работа и обеспечивается взаимодействие инвалида с потенциальным работодателем.

"Особое внимание уделяется выстраиванию трудового маршрута инвалида. Работодатель или специализированные некоммерческие организации должны помогать инвалиду добираться до работы и передвигаться по территории здания", — добавили в министерстве.

По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2017 года общая численность инвалидов составляет 12,3 миллиона человек, в том числе работает около 2 миллионов человек. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в России составляет порядка 31,8% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, что несколько ниже аналогичного показателя в европейских странах (около 40% работающих инвалидов).

По результатам проведенных в 2011-2015 годах мероприятий в некоторых регионах России услуга по сопровождаемому содействию занятости может потребоваться 7-8% инвалидов от числа лиц трудоспособного возраста, впервые признаваемых в текущем году инвалидами. Численность получателей услуги по организации сопровождаемого содействия занятости из числа инвалидов трудоспособного возраста может ежегодно составить около 22 тысяч человек.