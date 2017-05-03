В Центре детской гематологии рассказали о регистре доноров костного мозга

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вероятность совместимости костного мозга для пересадки повышается, если донором является родственник больного, но порой идеальным донором может оказаться человек, живущий в другом полушарии, и найти его можно благодаря специальным регистрам; в России эта база доноров костного мозга пока мала, особенно невелик выбор для представителей разных этнических групп.
Особенности российского регистра
"Доноров физически мало для того, чтобы обеспечить хотя бы каждого тридцатого нуждающегося, их, наверное, сейчас около 45-50 тысяч во всех российских регистрах. Для того, чтобы идентифицировать донора для условного русского, нужен регистр примерно в 20 миллионов человек. Тем не менее, эти регистры есть, и ежемесячно из этих регистров берется два-три донора для выполнения пересадок", — сказал Масчан, отметив, что в центре пока услугами российских доноров не пользовались, поскольку для находящихся там детей они не подходили.
По его словам, вероятность того, что в регистре найдется подходящий донор, зависит от этнической принадлежности. "Те, кого мы условно называем русскими – это около 80%, если это этнические меньшинства, то гораздо меньше: например, пациенты с Северного Кавказа или небольших национальных агломераций, у них вероятность совпадений составляет 10-15%", — сообщил профессор.
Масчан отметил, что в целом проблема поиска подходящего донора костного мозга одинаково важна как для детских, так и для взрослых гематологов. Но идея проведения акции по поиску донора для конкретного человека, по его мнению, является попыткой найти иголку в стоге сена.
Благотворительная акция
Как рассказали РИА Новости в фонде "Адвита", подопечной которого является Мария, целью акции является внесение в регистр доноров с якутским генотипом.
"Они попадают в базу данных и будут проверяться на совместимость со всеми, кому показана трансплантация. Представители ее национальности (якуты – ред.) практически в регистре не представлены, в международном регистре их еще меньше. Мы организовали одну акцию, она состоялась у нас в марте, там 51 человек сдал кровь на типирование, эти пробирки мы переслали в лабораторию регистра клиники Горбачевой", — рассказал собеседник агентства.
Акция продлится по 5 мая, и каждый, кто готов стать потенциальным донором, имеет возможность сдать кровь для типирования.
"Для конкретного человека проверяют на совместимость только родных братьев и сестер, если они есть, родители подходят только наполовину. Если нет никого или они не подошли, то тогда уже поиск начинается в отечественном регистре. В нем эта народность до этого не представлена была практически, поэтому именно там (в Якутске – ред.) и ищут, чтобы они попали в базу данных на общих основаниях", — отметили в фонде.
Поиск донора: взгляд пациента
"У меня диагностирован острый лимфобластный лейкоз, и требуется пересадка костного мозга от донора. Подходящих родственников у меня нет, а среди 65 тысяч доноров российского регистра нужного не нашлось. Якутский генотип – очень редкий, и донора нужно искать среди своих земляков", — рассказала Мария РИА Новости.
По ее словам, акция по сдаче крови на типирование для национального регистра доноров костного мозга в Якутске проводится при поддержке фонда "Адвита" и НИИ имени Горбачевой.
"Полгода я лечилась в Москве, потом меня перевели в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в Санкт-Петербурге, где я прошла первый курс лечения в 28 дней. Сейчас, после перерыва, я вернусь туда, чтобы продолжить терапию, и если в течение следующих 28 дней найдется подходящий донор с моим генотипом, то нас подготовят к пересадке костного мозга. Если нет – то предстоит аутоимунная трансплантация", — отмечает Мария.
Донорская пересадка во многих смыслах предпочтительнее – она эффективнее, ее шире используют в российской и международной практике.
Проблема нехватки донорского костного мозга из-за редкости генотипа есть не только в Якутии. По словам Марии, все малочисленные народности с этим сталкиваются. Российская база доноров – небольшая, и якутов, например, в ней единицы. Прибегать к зарубежной базе дорого: забор материала, подготовка документов и сама трансплантация стоит около двух миллионов рублей. Поэтому данная акция в Якутске проводится не только с целью помочь Марии, но для того, чтобы внести доноров с якутским генотипом в российский реестр доноров костного мозга.
"Вообще в республике Саха сейчас обсуждается вопрос и транспортировки образцов в Санкт-Петербург, и создания регистра доноров костного мозга здесь. Во многих крупных городах есть свой регистр. Но пока это вопрос финансов: закупки техники и привлечения специалистов", — добавляет Мария.