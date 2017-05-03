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Общество

В Центре детской гематологии рассказали о регистре доноров костного мозга

11:2103.05.2017
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© РИА Новости . Варвара ГертьеПерейти в фотобанкДонор во время процедуры сдачи крови. Архивное фотоДонор во время процедуры сдачи крови. Архивное фото
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вероятность совместимости костного мозга для пересадки повышается, если донором является родственник больного, но порой идеальным донором может оказаться человек, живущий в другом полушарии, и найти его можно благодаря специальным регистрам; в России эта база доноров костного мозга пока мала, особенно невелик выбор для представителей разных этнических групп.

Особенности российского регистра

Казань. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Русфонд и Казанский университет создадут регистр доноров костного мозга
Как рассказал РИА Новости заместитель директора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан, главная особенность и основная проблема российских национальных регистров — это малое число доноров костного мозга.

"Доноров физически мало для того, чтобы обеспечить хотя бы каждого тридцатого нуждающегося, их, наверное, сейчас около 45-50 тысяч во всех российских регистрах. Для того, чтобы идентифицировать донора для условного русского, нужен регистр примерно в 20 миллионов человек. Тем не менее, эти регистры есть, и ежемесячно из этих регистров берется два-три донора для выполнения пересадок", — сказал Масчан, отметив, что в центре пока услугами российских доноров не пользовались, поскольку для находящихся там детей они не подходили.

По его словам, вероятность того, что в регистре найдется подходящий донор, зависит от этнической принадлежности. "Те, кого мы условно называем русскими – это около 80%, если это этнические меньшинства, то гораздо меньше: например, пациенты с Северного Кавказа или небольших национальных агломераций, у них вероятность совпадений составляет 10-15%", — сообщил профессор.

Масчан отметил, что в целом проблема поиска подходящего донора костного мозга одинаково важна как для детских, так и для взрослых гематологов. Но идея проведения акции по поиску донора для конкретного человека, по его мнению, является попыткой найти иголку в стоге сена.

Благотворительная акция

Тбилиси
© Fotolia / zchedz
В Грузии открыли центр по пересадке костного мозга
В среду в Якутке стартует акция для желающих стать донором костного мозга. Одним из организаторов акции выступает Мария Садовникова, которая сама нуждается в пересадке костного мозга.

Как рассказали РИА Новости в фонде "Адвита", подопечной которого является Мария, целью акции является внесение в регистр доноров с якутским генотипом.

"Они попадают в базу данных и будут проверяться на совместимость со всеми, кому показана трансплантация. Представители ее национальности (якуты – ред.) практически в регистре не представлены, в международном регистре их еще меньше. Мы организовали одну акцию, она состоялась у нас в марте, там 51 человек сдал кровь на типирование, эти пробирки мы переслали в лабораторию регистра клиники Горбачевой", — рассказал собеседник агентства.

Акция продлится по 5 мая, и каждый, кто готов стать потенциальным донором, имеет возможность сдать кровь для типирования.

"Для конкретного человека проверяют на совместимость только родных братьев и сестер, если они есть, родители подходят только наполовину. Если нет никого или они не подошли, то тогда уже поиск начинается в отечественном регистре. В нем эта народность до этого не представлена была практически, поэтому именно там (в Якутске – ред.) и ищут, чтобы они попали в базу данных на общих основаниях", — отметили в фонде.

Поиск донора: взгляд пациента

В Москве появилась интерактивная карта для доноров и волонтеров
© РИА Новости . Варвара Гертье
В Москве появилась интерактивная карта для доноров и волонтеров
Садовникова сейчас находится в Якутии – домой она приехала на 14 дней, пока у нее перерыв в лечении, которое она проходит в Санкт-Петербурге. Уже 9 мая девушка должна будет вернуться в НИИ ДОГиТ имени Р.М. Горбачевой, куда она привезет образцы для типирования по генотипу.

"У меня диагностирован острый лимфобластный лейкоз, и требуется пересадка костного мозга от донора. Подходящих родственников у меня нет, а среди 65 тысяч доноров российского регистра нужного не нашлось. Якутский генотип – очень редкий, и донора нужно искать среди своих земляков", — рассказала Мария РИА Новости.

По ее словам, акция по сдаче крови на типирование для национального регистра доноров костного мозга в Якутске проводится при поддержке фонда "Адвита" и НИИ имени Горбачевой.

"Полгода я лечилась в Москве, потом меня перевели в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в Санкт-Петербурге, где я прошла первый курс лечения в 28 дней. Сейчас, после перерыва, я вернусь туда, чтобы продолжить терапию, и если в течение следующих 28 дней найдется подходящий донор с моим генотипом, то нас подготовят к пересадке костного мозга. Если нет – то предстоит аутоимунная трансплантация", — отмечает Мария.

Донорская пересадка во многих смыслах предпочтительнее – она эффективнее, ее шире используют в российской и международной практике.

Проблема нехватки донорского костного мозга из-за редкости генотипа есть не только в Якутии. По словам Марии, все малочисленные народности с этим сталкиваются. Российская база доноров – небольшая, и якутов, например, в ней единицы. Прибегать к зарубежной базе дорого: забор материала, подготовка документов и сама трансплантация стоит около двух миллионов рублей. Поэтому данная акция в Якутске проводится не только с целью помочь Марии, но для того, чтобы внести доноров с якутским генотипом в российский реестр доноров костного мозга.

"Вообще в республике Саха сейчас обсуждается вопрос и транспортировки образцов в Санкт-Петербург, и создания регистра доноров костного мозга здесь. Во многих крупных городах есть свой регистр. Но пока это вопрос финансов: закупки техники и привлечения специалистов", — добавляет Мария.

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