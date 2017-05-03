Московские выставки, на которые стоит сходить в мае

Московские выставки, на которые стоит сходить в мае

Московские выставки, на которые стоит сходить в мае

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В мае в Москве пройдет ряд выставок, посвященных различным тематикам. О самых интересных рассказал портал mos.ru.

29 апреля — 6 июля в Государственном Дарвиновском музее проходит выставка "Задача о четырех средах". На ней посетители узнают о 100 оригинальных решениях, которые находят животные, чтобы выжить, накормить детенышей или защитить семью. А с 20 мая по 17 сентября в музее пройдет выставка "Тайны Дарвиновского музея". В ее экспозицию войдут кадры архивной хроники начала XX века и современные фотографии, раскрывающие тайны знаковых экспонатов.

Историко-документальная выставка "1942. В штабах Победы" будет проходить 5-25 июня в музейно-выставочном объединении "Манеж". В экспозицию вошли документы высших органов власти, решения которых в 1942 году определили ход военных действий и формирование антигитлеровской коалиции. Главная тема выставки — управление страной. Также гости узнают о деятельности Академии наук и ВЛКСМ, увидят реконструкцию интерьера кабинета Иосифа Сталина в Кремле и модели военной техники Красной армии. Отдельный раздел посвящен быту советских семей.

Две выставки "Душевные смуты" Эдмонда Петросяна и "Трансформация цвета" Нины Габриэлян, посвященные армянской живописи XX-XXI веков, пройдут в галерее "Нагорная" с 6 по 21 мая.

С 12 по19 мая в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится выставка "Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев". Гости смогут полюбоваться яблонями, дубами, березами, соснами, боярышником, красной смородиной и многими другими деревьями и кустарниками средней полосы и юга России, которые вырастили и сформировали с использованием японской техники бонсай. Возраст некоторых экспонатов превышает 60 лет.

В доме-музее В.М. Васнецова с 18 мая по 17 сентября пройдет выставка пейзажей знаменитого художника. На ней будут представлены 33 живописных и графических этюда собраны. Большинство из них зрители увидят впервые. Среди больших работ — картина "Затишье", а в числе менее известных — пейзажи Нового Рябова, имения художника.

320 уникальных экспонатов и свыше 200 фотографий, посвященных любителям дачного отдыха конца XIX века, можно будет увидеть с 20 мая по 31 декабря на выставке "Дачное Царицыно".