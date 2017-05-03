США
3.053 мая11:26МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Московские выставки, на которые стоит сходить в мае

11:2003.05.2017
(обновлено: 11:21 03.05.2017)
0130
© РИА Новости . Евгения НовоженинаМосковские выставки, на которые стоит сходить в маеМосковские выставки, на которые стоит сходить в мае
© РИА Новости . Евгения Новоженина

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В мае в Москве пройдет ряд выставок, посвященных различным тематикам. О самых интересных рассказал портал mos.ru.

29 апреля — 6 июля в Государственном Дарвиновском музее проходит выставка "Задача о четырех средах". На ней посетители узнают о 100 оригинальных решениях, которые находят животные, чтобы выжить, накормить детенышей или защитить семью. А с 20 мая по 17 сентября в музее пройдет выставка "Тайны Дарвиновского музея". В ее экспозицию войдут кадры архивной хроники начала XX века и современные фотографии, раскрывающие тайны знаковых экспонатов.

Историко-документальная выставка "1942. В штабах Победы" будет проходить 5-25 июня в музейно-выставочном объединении "Манеж". В экспозицию вошли документы высших органов власти, решения которых в 1942 году определили ход военных действий и формирование антигитлеровской коалиции. Главная тема выставки — управление страной. Также гости узнают о деятельности Академии наук и ВЛКСМ, увидят реконструкцию интерьера кабинета Иосифа Сталина в Кремле и модели военной техники Красной армии. Отдельный раздел посвящен быту советских семей.

Две выставки "Душевные смуты" Эдмонда Петросяна и "Трансформация цвета" Нины Габриэлян, посвященные армянской живописи XX-XXI веков, пройдут в галерее "Нагорная" с 6 по 21 мая.

С 12 по19 мая в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится выставка "Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев". Гости смогут полюбоваться яблонями, дубами, березами, соснами, боярышником, красной смородиной и многими другими деревьями и кустарниками средней полосы и юга России, которые вырастили и сформировали с использованием японской техники бонсай. Возраст некоторых экспонатов превышает 60 лет.

В доме-музее В.М. Васнецова с 18 мая по 17 сентября пройдет выставка пейзажей знаменитого художника. На ней будут представлены 33 живописных и графических этюда собраны. Большинство из них зрители увидят впервые. Среди больших работ — картина "Затишье", а в числе менее известных — пейзажи Нового Рябова, имения художника.

320 уникальных экспонатов и свыше 200 фотографий, посвященных любителям дачного отдыха конца XIX века, можно будет увидеть с 20 мая по 31 декабря на выставке "Дачное Царицыно".

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена