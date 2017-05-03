В Воронеже увековечили имя погибшего в Сирии военного Антона Ерыгина

ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Имя погибшего в Сирии российского военного Антона Ерыгина увековечили на пилонах у памятника погибшим воинам-интернационалистам в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

Вопрос об увековечивании памяти Ерыгина рассматривался в сентябре прошлого года на заседании комиссии по культурному наследию. Комиссия приняла решение об установке мемориальной доски в фойе лицея № 8, где Антон учился девять лет. Открытие мемориальной доски состоялось 9 декабря. Также было принято решение, что имя Ерыгина нанесут на пилоны у памятника погибшим воронежским воинам-интернационалистам. Эти работы планировалось сделать ко Дню Победы.

"Нанесли имя Ерыгина на пилоны", — сказал собеседник агентства.

Воронежец Антон Ерыгин скончался в начале мая прошлого года от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела боевиками автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон в сирийской провинции Хомс. Военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти Ерыгина не удалось. Его похоронили с воинскими почестями 12 мая 2016 года на кладбище села Чертовицы под Воронежем.

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