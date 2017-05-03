Приморские мотоциклисты выстроили дату Дня Победы в ВОВ

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Приморские мотоциклисты в Артеме почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, выстроив из своих автомашин дату Дня Победы, сообщает администрация города.

"Артемовский городской округ собрал на своей территории представителей мотосообществ с разных уголков Приморья. Порядка 50 любителей мототехники провели мотофлешмоб, посвященный Дню Великой Победы. В городском парке участники выстроили из своих автомашин дату Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне — 9 мая 1945", — говорится в сообщении.

Таким образом мотоциклисты решили выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.