Учащиеся школы имени Глинки дадут концерт в Московском метро

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. 5 мая в Москве преподаватели и учащиеся школы детской музыкальной школы имени М.И. Глинки — лауреаты международных, межрегиональных и городских конкурсов выступят в вестибюле станции метро "Печатники", сообщает сайт mos.ru.

Концерт, посвященный 72-й годовщине Дня Победы, пройдет в рамках программы столичной подземки "Музыка в метро".

Хор мальчиков и фольклорный ансамбль "Росинки" исполнят народные и патриотические композиции. Пассажиры услышат ансамбль ударных инструментов, дуэт балалаечников, ансамбли скрипачей младших и старших классов, дуэт баянистов и "Глинка-оркестр". Начало концерта в 16:00.