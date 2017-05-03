Москвичи смогут пожаловаться на перебои с горячей водой в сети

Москвичи смогут пожаловаться на перебои с горячей водой в сети

Москвичи смогут пожаловаться на перебои с горячей водой в сети

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На портале "Наш город" москвичи смогут в режиме онлайн пожаловаться на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Жалобу можно подать в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес, а также написать номер финансово-лицевого счета плательщика (ФЛС).

Также на портале в разделе "Дворовые территории" открыт раздел для жалоб на отсутствие песка в песочницах на детских площадках. В заявке необходимо указать адрес двора, где замечена проблема, и прикрепить фото пустой песочницы.

Кроме того, на портале "Наш город" москвичи могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, некачественный уход за растениями во дворах, парках и вдоль дорог и оставить сообщение о летних кафе, размещенные с нарушениями.