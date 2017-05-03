В Москве утвердили дизайн-проект новых павильонов киноконцерна "Мосфильм"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москомархитектура согласовала проект нового производственно-культурного центра на территории киноконцерна "Мосфильм", сообщает сайт mos.ru.

В него войдут съемочный павильон, а также пятиэтажный комплекс, где будут хранить реквизит. Также предусмотрена подземная парковка для ретроавтомобилей и конных повозок. Строительство на Мосфильмовской улице начнется уже в этом году. Новые павильоны будут находиться на юго-востоке территории "Мосфильма" между другими зданиями концерна.

Новые павильоны "Мосфильма" будут построены с учетом всех мировых стандартов.