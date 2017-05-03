В Москве с 6 по 9 мая пройдет почти 40 бесплатных кинопоказов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В московских кинотеатрах и парках пройдет около 40 бесплатных кинопоказов ко Дню Победы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в среду.
"Ко Дню Победы сеть городских кинотеатров "Москино" и департамент культуры города Москвы подготовили праздничную программу "Памяти киногероев", — говорится в сообщении.
В сети "Москино" отметили, что в 12 кинотеатрах пройдут показы фильмов памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других деятелей киноиндустрии.