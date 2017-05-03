В Туве реконструкцию главного моста через Енисей начнут в 2017 году

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Власти Тувы намерены приступить в 2017 году к реконструкции главного моста через Енисей — Коммунального в Кызыле, которая, по предварительным расчетам, оценивается в 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.

По ее словам, вопрос о реконструкции Коммунального моста стоит с 2012 года, когда официальная экспертиза установила, что сооружение серьезно пострадало от серии сильных землетрясений. Были выявлены отклонения пролетов от оси опор, трещины в асфальте и другие повреждения. В 2013 году конструкции моста укрепили, однако специалисты признали, что это временные меры – для моста, который был построен в 1964 году и не рассчитан на интенсивную эксплуатацию, необходима коренная реконструкция в связи с многократным увеличением нагрузки.

По данным властей, 27 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Туве в 2017 году будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ.

"Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, Москва еще не уведомляла республику о назначении дополнительных средств, но, скорее всего, речь идет о 200 миллионах рублей сверх утвержденных на 2017 год лимитов финансовой помощи. Все они будут направлены на первый этап работ по реконструкции Коммунального моста в столице Тувы", — сказала Салчак.

Она отметила, что "сама республика уже вложила 17 миллионов в проектно-изыскательские работы, выполнение которых по конкурсу досталось петербургской компании "Трансмост". "Весь проект реконструкции главного моста Тувы, по предварительным расчетам, оценивается в 1,2 миллиарда рублей", — добавила Салчак.

Реконструкцию моста планируется завершить в 2018 году. По техническому заданию, его планируется не только укрепить, но и расширить до двух полос в одну сторону движения.