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Общество

Не дует? Do it. Как и когда обслуживать кондиционер автомобиля

09:0003.05.2017
(обновлено: 09:33 03.05.2017)
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© Fotolia / Gerhard SeybertКондиционер в автомобилеКондиционер в автомобиле
© Fotolia / Gerhard Seybert

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пока автомобиль находится на гарантии, процедура "лечения" кондиционера на техобслуживании сводится лишь к замене салонного фильтра. Обычно ремонт или дозаправка в первые два-три года не требуются. Владельцу, конечно, могут предложить антибактериальную обработку системы, но за дополнительную плату, на что не каждый соглашается. Когда гарантийный срок подходит к концу, машина отправляется в неофициальный сервис, где про проверку кондиционера и вовсе забывают. И тогда начинается жара.

Не дует

Низкая производительность "кондея" — первый признак его неисправности. В сырую или холодную погоду в такой машине начинают потеть окна, могут появиться неприятный запах в салоне и грязь на кузовных панелях. Бактерии, которые скапливаются на салонных фильтрах за время эксплуатации, вызывают у пассажиров сонливость или, наоборот, делают людей раздражительными. Даже если кондиционер охлаждает как надо, микроорганизмы, попадающие в салон вместе с холодным воздухом, могут оказаться опасными для здоровья.

© Fotolia / industrieblickРаботы по заправке кондиционера в автомобиле
© Fotolia / industrieblick
Работы по заправке кондиционера в автомобиле

Чаще всего кондиционер начинает барахлить из-за загрязнения салонного фильтра. Зимой под капот машины летят слякоть и реагенты, которые активно его засоряют. С наступлением теплых дней фильтр становится идеальной средой для размножения бактерий, которые и приводят к вышеописанным последствиям.

"Загрязненный фильтр провоцирует появление в воздухе аллергенов и прочих микровозбудителей. Кроме того, неисправный кондиционер повышает расход топлива и отбирает мощность у двигателя, — рассказывает Владимир Захаров, шеф-тренер компании "АвтоСпецЦентр Infiniti". — Из-за этого может повыситься рабочая температура мотора вплоть до его перегрева и повреждения".

Но если фильтр заменить легко и недорого, то с радиатором-конденсором, расположенным сразу за бампером, не все так просто. Грязь ему не так страшна, как мелкие камни, частицы асфальта и прочие предметы, проскочившие через переднюю пластиковую решетку. На высокой скорости твердое инородное тело может пробить трубки радиатора, и хладагент (жидкость внутри радиатора, благодаря которой происходит охлаждение воздуха) выльется наружу. Отсутствие хладагента приведет к остановке сердца кондиционера — компрессора, самой дорогой части системы. Именно он, по словам экспертов, выходит из строя в 90% случаев, связанных с неисправностью автомобильных кондиционеров.

"Причинами поломки кондиционера становятся не только условия эксплуатации, но также пренебрежение рекомендациями производителя по использованию системы, которые описаны в руководстве по эксплуатации, — говорит Владимир Караяни, технический директор кластера "РОЛЬФ Юг" (Hyundai, Mitsubishi). — Например, кондиционер нужно периодически включать для смазки его элементов".

Прочь, микробы

Единого мнения насчет сроков проверки системы кондиционирования нет. Некоторые специалисты рекомендуют посещать сервис раз в год, причем идеальным временем для этого станет весна. Именно весной дороги становятся чище, а фильтры и радиаторы загрязняются меньше.

Автомобиль Lada X-Ray. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Периодичность профилактических работ для автомобильного кондиционера зависит от условий эксплуатации конкретного автомобиля, — объясняет Владимир Караяни, технический директор кластера "РОЛЬФ Юг" (Hyundai, Mitsubishi). — Можно проводить обслуживание каждый год, можно реже, можно чаще. Также напомню, что фильтр вентиляции салона меняется по регламенту, для многих брендов — раз в год или в 15 тысяч километров, но здесь тоже играют роль условия эксплуатации автомобиля".

Помимо фильтра, на предмет утечек, механических повреждений и загрязнения проверяется состояние радиатора-конденсора. Вместе с этим надо следить за рабочими температурами и давлением хладагента в системе и при необходимости произвести дозаправку.

"Средний расход жидкостей за счет естественных утечек хладагента составляет до 6% в год", — отмечает Владимир Захаров.

Если автомобиль оборудован системой климат-контроля, то проверить следует и электронные части управления, и работу датчиков температуры. Последние могут потребовать очистки для правильного распределения холодных масс воздуха. Как правило, обслуживание кондиционера занимает около часа, но только в том случае, если машина ежегодно направлялась на эту процедуру.

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