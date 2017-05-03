Защита тыла. В армии США стало больше жалоб на сексуальное насилие

МОCКВА, 2 мая — РИА Новости. Количество сообщений о случаях сексуального насилия в армии США в 2016 году достигло максимума, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства обороны страны. Вместе с тем отмечается, что общее число посягательств за прошлый год сократилось. Подробнее — в материале РИА Новости.

Надежда на поддержку

По данным отчета Минобороны США, в прошлом году сексуальному насилию подверглись почти 15 тысяч американских военнослужащих. Это на 5,5 тысячи случаев меньше, чем в 2014 году, когда было зафиксировано свыше 20 тысяч таких эпизодов, отмечается в докладе.

Основой для документа стали данные анонимного опроса, который проводится в американской армии каждые два года. Сексуальным преступлением при этом считаются все виды: от нежелательных прикосновений до изнасилования.

О сексуальных посягательствах в армии США заявили 4,3% женщин и 0,6% мужчин-военнослужащих в 2016 году — всего это 6172 жалобы. В 2012 году их было 3604, в 2015-м — 6082. Таким образом, за последние четыре года жалоб на сексуальное насилие и домогательство в армии США стало в разы больше. Если 10 лет назад о преступлениях сексуального характера заявлял только один из 14 пострадавших, в прошлом году об этом сообщила каждая третья жертва. © Фото : U.S. State Department Продала родину за iPhone: сотрудница Госдепа США работала на разведку КНР

Цифры показывают доверие военных к руководству, отметила исполняющая обязанности замминистра обороны США Элизабет Ван Уинкл. "Мы считаем, что увеличение показателей отчетности говорит о повышении доверия к системе поддержки, которая действует в Вооруженных силах", — приводятся в докладе ее слова.

Она также прокомментировала информацию из отчета Пентагона о том, что 58% жертв, сообщивших о насилии, подверглись репрессиям в отместку за жалобы: "Борьба за прекращение сексуального насилия, сексуальных домогательств и связанных с этим проступков в Вооруженных силах США еще далека от завершения".

© AP Photo / Rahmat Gul Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон © AP Photo / Rahmat Gul Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон

Историй было много

Подробности о ситуации с сексуальными домогательствами в американской армии РИА Новости рассказал бывший солдат регулярных войск США Иван Лосев (имя и фамилия по его просьбе изменены). В нулевых годах он служил в первой пехотной дивизии — "Большой красной единице".

По его словам, анонимный опрос, цифры которого стали основой доклада Минобороны США, проводится не среди всех военнослужащих, а путем случайной выборки. Проблема секс-насилия действительно существует, говорит он. © РИА Новости . Александр Елистратов Зачем Дональд Трамп создает "арабское НАТО"

"Американская армия — достаточно закрытое сообщество с пуританскими традициями. Например, в ее уставе прописано, в каких позах военнослужащим можно заниматься сексом: в миссионерской и "наездницы". Запрещены садомазохистские игры, до Барака Обамы были запрещены и гомосексуальные связи — было правило "Don't ask — don't tell" ("Не спрашивают — не говори"), которое рекомендовало не выяснять сексуальную ориентацию", — поясняет Лосев.

"У меня на глазах никто никого не насиловал, но историй было много, — продолжает он. — Например, был случай, когда мне пришлось в карауле охранять сержанта, обвиненного в совращении малолетнего. Это был друг его сына, который пришел в гости. Он предложил ему мороженое и трогал интимные места. В итоге сержанту дали 15 лет лишения свободы и увезли в одну из самых страшных тюрем департамента обороны — Форт-Ливенворт, которая пользуется дурной славой. Там отбывают наказание все военные преступники".

© AP Photo / Aleksandr Shulman Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ © AP Photo / Aleksandr Shulman Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ

При этом скрыть преступление очень сложно, и от сурового наказания за сексуальные преступления американских офицеров не спасают ни заслуги, ни звания, ни связи.

"В армии за сексуальными домогательствами — также очень серьезный контроль, — говорит Лосев. — В длинный перечень сексуальных домогательств входит даже пристальный взгляд. В каждой части есть сержанты, довольно опытные военные кадры, аналогичные российским офицерам, которые внимательно следят за порядком, раздают обучающие брошюры. Им можно пожаловаться на посягательство, так же как и капелланам — военным священникам".

Однако вопрос с изнасилованиями в американских войсках остается острым, признает бывший военнослужащий: "Как правило, это происходит с молодыми неопытными солдатами, которые служат в таких закрытых местах, как базы подготовки, специальные тренировочные центры. Там они находятся под постоянным надсмотром и лишены связи с внешним миром. Насколько я знаю, чаще всего насилие происходит на флоте, в условиях длительного пребывания в изолированном месте".

© AP Photo / Visar Kryeziu Солдат армии США © AP Photo / Visar Kryeziu Солдат армии США

Как боролись с насилием в российской армии



В России официальной статистики по сексуальным преступлениям нет, говорит глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Но, по ее словам, в нашей стране еще не так давно существовала проблема сексуального насилия на флоте. Последний раз жалобы на посягательство от моряков поступали около пяти лет назад. © РИА Новости . Николай Хижняк Перейти в фотобанк В Дубне значительно снизилось число "уклонистов" от военной службы

Долгое время солдатские матери боролись за то, чтобы насилие прекратилось: "В советской армии изнасилования происходили достаточно часто. Это была системная история — уничтожение личности, можно сказать, обряд. Солдат не просто насиловали — ими торговали. За деньги отправляли на стройку, на ферму, в 90-е начали отправлять в гей-клубы. В нулевые в Москве возле памятника героям Плевны был сутенерский рынок. Слава богу, этот бизнес накрылся медным тазом ".

По словам Мельниковой, положение кардинально поменялось с 2004 года: "Изменилась ситуация с министром обороны, начальством Генштаба, прокурорами — армия стала открытой. В 2005 году тогдашний министр обороны Сергей Иванов издал приказ № 628, фактически отменив продажу солдат в рабство".

В итоге за последние семь лет такая причина обращения, как сексуальное домогательство, исчезла, говорит Мельникова: "Уже очень давно на посягательства никто не жаловался, хотя были очень подозрительные самоубийства. Как правило, угрозы сексуального насилия приходят одновременно еще с чем-то. Также были жалобы на нравы солдат с Северного Кавказа, но что именно подразумевалось под ними, мы так и не выяснили".

Эту ситуацию глава Союза комитетов солдатских матерей объясняет тем, что в США понятие домогательства гораздо шире: "Они даже без физического контакта требуют возмещение морального ущерба в суде".

По ее словам, наиболее незащищенными в российской армии остаются женщины-военнослужащие — врачи, медсестры, радистки, бухгалтеры, офицеры: "Они терпят все что угодно, никогда не жалуются. У нас сейчас несколько обращений от тех, кто долго служил и уволился, о проблемах с жильем. Казалось бы, нечего терять. И все равно не говорят до конца ни о чем. На моей памяти за все 29 лет работы к нам обратились не больше пяти женщин". Как правило, подобные "тонкие" дела решаются мирным соглашением, добавляет Мельникова.

В свою очередь, ветеран американской армии Лосев считает, что еще одним объяснением отсутствия жалоб на сексуальные домогательства является видеонаблюдение в России. В Америке видеокамер гораздо меньше — это считается нарушением права на частную жизнь.