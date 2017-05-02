В Москве 6 мая перекроют Садовое кольцо и проспект Мира для мотопарада

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Садовое кольцо и проспект Мира в российской столицы перекроют 6 мая для проведения мотопарада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Дороги для автомобилистов будут перекрыты с 11.00 до 12.00 мск.

Также в этот день с 09.00 до 11.00 полностью перекроют проспект академика Сахарова.

Маршрут парада пройдет по Садового кольцу от проспекта академика Сахарова и завершится на ВДНХ, старт заезда назначен на 11.00 мск.

Ранее руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве в преддверии мотопарада в Сокольниках пройдет международная выставка коллекционных мотоциклов и техники для активного отдыха.

Во время выставки перед посетителями выступят профессиональные спортсмены, также гостям расскажут о городской школе для мотоциклистов, которая откроется на базе учебно-курсового комбината Мосгортранс.