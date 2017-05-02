Летний сезон в столичных парках открылся субботником и стартом фонтанов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В общегородском столичном субботнике, состоявшемся 29 апреля, приняли участие 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Во время субботника были также организованы развлекательные мероприятия: концерты, спортивные и фитнес-тренировки, экологические квесты, мастер-классы для детей, лекции об экологии и садоводстве. В парках работали фуд-корты с бесплатными напитками.

Также 29 апреля торжественно открылся сезон фонтанов.

"Кульминацией праздничных мероприятий стала церемония пуска 594 фонтанов нашего замечательного города", — рассказал на заседании Президиума Правительства Москвы Министр Правительства, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.

К 1 мая в городских парках состоялось 320 концертных и праздничных мероприятий, в том числе 25 концертов, 14 театральных представлений, 79 мастер-классов, 17 лекций, 45 детских мероприятий и 10 квестов.

1 мая на Красной площади прошло традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Колонну возглавляли Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Праздничная программа в Москве продлится до 10 мая и будет включать в себя порядка 300 крупных городских мероприятий концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы. 9 мая завершит работу выставка "Битва за Москву. Первая победа".

"Уникальная выставка, мы собрали более трех тысяч экспонатов — удивительных, уникальных предметов и документов, посвященных это первой главной победе. В том числе, между прочим, там же есть тот самый первый наш отечественный "Оскар”, который нам вручили за фильм "Разгром немцев под Москвой” в 1942 году”, — рассказал Александр Кибовский.