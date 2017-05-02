В больницах остаются 13 пострадавших при взрыве в метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. В больницах остаются 13 пострадавших при взрыве в метро Петербурга, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 20.00 мск 2 мая в стационарах остаются 13 пострадавших, средней тяжести — один, удовлетворительно — 12, амбулаторное лечение — 68", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество жертв достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.