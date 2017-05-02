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Общество

Реновация жилья в Москве: в голосование включили более 4,5 тысячи домов

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Главное за 2 мая 2017 года (8)
21:2102.05.2017
(обновлено: 21:22 02.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей ШевелевПерейти в фотобанкСнос жилого пятиэтажного дома на улице Народного ополчения в Москве. Архивное фотоСнос жилого пятиэтажного дома на улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Шевелев
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МОСКВА, 2 мая – РИА Недвижимость. Предварительный перечень домов под реновацию в Москве, во вторник опубликованный на официальном портале мэра и правительства столицы, оказался почти вдвое меньше изначально обозначенной цифры: если раньше количество некачественного жилого фонда в городе власти оценивали в 8 тысяч зданий, то на сегодняшнем этапе уточненный, уже с адресами, список уменьшился до 4,5 тысячи. При этом в окончательный вариант программы может попасть еще меньшее число московских "хрущевок" – по словам мэра столицы Сергея Собянина, в нее включат только те дома, где две трети квартир проголосовавших выскажутся положительно.

Пятиэтажка. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Жителям пятиэтажек сообщат по смс о включении в список голосования

Предварительный список

Выступая во вторник на заседании президиума правительства Москвы, Собянин объявил, что в перечень домов для голосования жителей в целях последующего формирования программы включено 4566 домов. "Это дома, которые попадают в программу по техническому состоянию и две трети жителей которых хотят включить их", — отметил мэр.

Ранее речь шла о том, что в программу реновации потенциально могли войти порядка 8 тысяч домов. При этом Собянин подчеркивал, что у властей нет стремления включать в программу огромное число домов, так как чем меньше их будет, тем проще и быстрее будет реализована программа.

Жилые дома рядом с Московским международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дома в удовлетворительном состоянии не вошли в проект реновации в Москве

"Этот список сегодня будет опубликован на официальном портале мэрии", — сказал Собянин.

Согласно пресс-материалам, подготовленным к заседанию правительства города, в перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях.

При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали. Речь идет о Хамовниках, Якиманке, Арбате, Замоскворечье, Мещанском и Тверском районах в центре города; Гагаринском районе и Тёплом стане на юго-западе; Вешняках, Восточном, Новокосино, Преображенском на востоке, Дорогомилово, Крылатском, Тропарево-Никулино на западе; Аэропорте, Беговом, Восточное Дегунино, Молжаниновском, Савёловском, Соколе, Ховрино и Хорошевским на севере.

Здания в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Петров
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Итоги голосования по реновации жилья подведут в два этапа

В Северо-Восточном районе голосование по реновации не будет проходить в Бибирево, Лианозово, Северном Медведково; в Северо-Западном – в Куркино и Строгино; в Южном – в Зябликово, Центральном и Северном Чертаново, Северном и Южном Орехово-Борисово и Братеево, в Юго-Восточном – в Капотне, Марьино, Некрасовке и Печатниках.

В Зеленограде решили не проводить голосование в Матушкино и Савелках; а в новой Москве – в поселениях Роговское, Киевское, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Сосенское, а также в Троицке и в Московском.

© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПятиэтажные дома в Москве
© РИА Новости . Антон Денисов
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Пятиэтажные дома в Москве

Как формировался список

Из материалов городской администрации следует, что в рамках составления списка было проанализировано более 250 тысяч обращений граждан в органы власти за последние годы. В марте-апреле этого года префектуры провели консультации с муниципальными депутатами и старшими по домам о целесообразности включения конкретных пятиэтажек в перечень.

Пятиэтажный жилой дом в районе Зюзино в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Голосование по реновации жилья в Москве пройдет с 15 мая по 15 июня

"Этого нам показалось недостаточно, поэтому я дал поручение провести поквартирный опрос", — рассказал Собянин.

В материалах мэрии уточняется, что в апреле в ходе телефонного опроса более 70% опрошенных жителей поддержали включение своего дома в программу.

Кроме того, была изучена информация о техническом состоянии домов, и те дома, состояние которых признано удовлетворительным, в список включать не стали. Однако Собянин заметил, что если жители таких домов пожелают включиться в программу, то они могут это сделать, проведя собрание собственников и направив соответствующую заявку в правительство Москвы.

© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСнос пятиэтажек может затянуться, если законодательство о выкупе квартир в них останется прежним, утверждают в московской мэрии
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Снос пятиэтажек может затянуться, если законодательство о выкупе квартир в них останется прежним, утверждают в московской мэрии

Не надо спешить

Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня, сообщил мэр. "Не надо никуда спешить, можно спокойно подумать и спокойно проголосовать", — подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Собянин сообщил детали голосования по программе реновации в Москве

По словам градоначальника, проголосовать можно будет в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". "Мы примем все необходимые меры, чтобы граждане были правильно идентифицированы", — заверил он.

Также, добавил Собянин, можно будет провести общее собрание собственников и на нем принять решение о включении или невключении дома в программу. "И, собственно, это решение будет доминирующим", — сказал он.

В материалах отмечается, что в течение месяца можно будет голосовать повторно, при этом будет учтено последнее голосование. А если человек проголосует и на "Активном гражданине", и в "Моих документах", то приоритетным будет голос в последних.

Пятиэтажка. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Голосование будет проходить под контролем Общественной палаты Москвы, сказал Собянин.

Он также добавил, что столичная программа реновации жилья будет полностью готова к принятию федерального законопроекта о реновации.

Ранее в интервью РИА Новости Собянин подчеркивал, что каждый респондент при голосовании сможет проверить, как было учтено его мнение. "Принимать решение о судьбе конкретного дома будет правительство Москвы, но только после того, как мы будем на 100% уверены, что большинство жителей дома поддерживает именно это решение", — подчеркивал мэр.

Молчать не выгодно

В материалах к вторничному заседанию правительства Москвы уточняется ряд моментов относительно голосования.

Так, если квартира имеет двух или более собственников или нанимателей, каждый из них может проголосовать, и итоги голосования по данной квартире определятся простым большинством голосов. При равенстве голосов считается, что жители данной квартиры не высказали своего мнения, и голосование по ней не будет учитываться при подведении итогов по дому в целом.

Здание Мэрии Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Участие в голосовании всех собственников или нанимателей конкретной квартиры необязательно. При подсчете учтут только мнение тех, кто голосовал.

В случае если все собственники или наниматели квартиры не приняли участие в голосовании, она учитывается как квартира, проголосовавшая за включение в программу.

Дом будет включен в проект программы, если число квартир, проголосовавших за, включая "молчунов", превысит две трети от общего числа квартир в доме (за исключением квартир, мнения жителей которых разделились поровну и потому не учитываются).

Активные vs консервативные

Как сообщается в материалах столичной мэрии, Высшая школа экономики провела онлайн-опрос жителей, который показал, что большинству сторонников программы реновации (64% от общего числа сторонников) удобнее голосовать через "Активный гражданин".

Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве. 2 марта 2017 года
© РИА Новости . Антон Денисов
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При этом 60% тех, кто будет голосовать через эту систему, — молодые люди в возрасте от 17 до 40 лет. Среди тех, кто предпочитает голосовать в центрах "Мои документы", более 50% — люди от 40 лет.

Также ВШЭ выяснила, что большинство противников реновации предпочитает выражать свое мнение на общем собрании собственников.

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