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Общество

Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек для голосования по реновации

20:4102.05.2017
(обновлено: 20:56 02.05.2017)
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© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПятиэтажный жилой дом в районе Зюзино в МосквеПятиэтажный жилой дом в районе Зюзино в Москве
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На портале правительства Москвы опубликован список пятиэтажек, включенных в голосование жителей в рамках программы реновации.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Список из 4,5 тысяч домов

Пятиэтажка. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Власти Москвы рассказали, какие дома придут на смену пятиэтажкам
Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте", в перечень попали "аварийные" дома, большая часть жителей которых (как правило, свыше 70%) хочет участвовать в программе. Для выяснения их мнения столичное правительство в апреле провело специальные поквартирные телефонные опросы. Всего в списке значатся 4,5 тысячи домов.

По словам Собянина, те дома, в которых существенная доля жильцов выступает против или сомневается, в список не попали. Даже несмотря на плохое техническое состояние. Их жители могут решить вопрос о включении в программу реновации на общем собрании жильцов, отметил мэр.

Собянин заверил, что эти заявки рассмотрят "самым внимательным образом".

Замена пятиэтажек на высотные дома. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Собянин рассказал о судьбе хозяев неприватизированных квартир в хрущевках
"В перечень домов, предложенных для голосования, также не включены дома, которые находятся в хорошем техническом состоянии", — добавил он.

Так, в перечень для голосования по реновации жилья в Москве не вошли дома, расположенные в 40 районах старой Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы. Из списка исключены, к примеру, район Гагаринский и Теплый стан в ЮЗАО, Вешняки, Восточный, Новокосино в ВАО.

Детали голосования

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Собянин предложил поправки для защиты прав горожан при сносе пятиэтажек
Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 года в электронной системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы". При этом, как следует из материалов к заседанию правительства Москвы, решение о включении домов в проект реновации будет приниматься двумя третями голосов жителей.

"Дома, жители которых выскажутся против, не будут участвовать в программе реновации", — подчеркнул Собянин.

Окончательно программу утвердят специальным законом.

Ранее Собянин рассказал РИА Новости, что каждый житель сможет узнать, как был учтен его голос. Решать судьбу конкретного дома будет столичное правительство, однако только после полной уверенности в том, что то большинство его жителей выступает именно за этот вариант.

На смену пятиэтажкам

Пятиэтажка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В список голосования по пятиэтажкам не вошли 40 районов старой Москвы
На смену сносимым пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. Новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели — трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в домах будут учтены повышенные меры безопасности: будут установлены видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее. Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами для маломобильных граждан. Каждое здание будет оборудовано современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.

Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве. 2 марта 2017 года
© РИА Новости . Антон Денисов
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Хруст пятиэтажки. Профессионалы недовольства против государства
Планируется в новых домах установить систему, которая автоматически сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей. Кроме этого, показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах.

Как сообщается на сайте, в квартирах будет выполнен современный ремонт: пластиковые окна, просторные изолированные комнаты и коридор, раздельные санузлы, кухни в светлых тонах, балконы или лоджия, которые оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку. Кроме этого, благоустроят по новым стандартам дворы и территорию вокруг домов. Рядом с домами разобьют парки, оборудуют их велодорожками, построят спортивные и детские площадки.

Квартиры в том же районе

Здания в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Петров
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Итоги голосования по реновации жилья подведут в два этапа
Ранее Собянин заявил, что жители сносимых в Москве пятиэтажек будут переезжать в новые дома в пределах не только своего района, но и, если это возможно, в том же квартале; при этом все квартиры будут предоставлять "под ключ" с ремонтом комфорт-класса, а нуждающимся горожанам помогут с переездом — такие поправки будут предложены в проект федерального закона о реновации.

Собянин рассказал, что прекращение права собственности на старую квартиру совместят с регистрацией права собственности на новое жилье. По его словам, сносить дома будут только после того, как все граждане подпишут акты приема-передачи квартир, при этом городские власти окажут жителям помощь при регистрации права собственности на новую квартиру.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Володин назвал сроки проведения слушаний по законопроекту о пятиэтажках
Градоначальник также рассказал, что за владельцами, чьи квартиры в сносимых домах взяты в ипотеку, сохранят те же условия в договоре, лишь заменят предмет договора — квартиру.

При этом он подчеркнул, что у банка не будет права потребовать досрочного возврата кредита.

У владельцев неприватизированных квартир, по словам Собянина, будет право выбора — получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный найм. Кроме этого, мэр предлагает предусмотреть в законе о реновации право собственников нежилых помещений в пятиэтажках выбирать между равнозначным помещением и компенсацией.

"Для собственников нежилых помещений в пятиэтажках в законе будет предусмотрено право выбора — получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений", — пояснил он.

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