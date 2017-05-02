Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек для голосования по реновации

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На портале правительства Москвы опубликован список пятиэтажек, включенных в голосование жителей в рамках программы реновации.
Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.
Список из 4,5 тысяч домов
По словам Собянина, те дома, в которых существенная доля жильцов выступает против или сомневается, в список не попали. Даже несмотря на плохое техническое состояние. Их жители могут решить вопрос о включении в программу реновации на общем собрании жильцов, отметил мэр.
Собянин заверил, что эти заявки рассмотрят "самым внимательным образом".
Так, в перечень для голосования по реновации жилья в Москве не вошли дома, расположенные в 40 районах старой Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы. Из списка исключены, к примеру, район Гагаринский и Теплый стан в ЮЗАО, Вешняки, Восточный, Новокосино в ВАО.
Детали голосования
"Дома, жители которых выскажутся против, не будут участвовать в программе реновации", — подчеркнул Собянин.
Окончательно программу утвердят специальным законом.
Ранее Собянин рассказал РИА Новости, что каждый житель сможет узнать, как был учтен его голос. Решать судьбу конкретного дома будет столичное правительство, однако только после полной уверенности в том, что то большинство его жителей выступает именно за этот вариант.
На смену пятиэтажкам
Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. Новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели — трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в домах будут учтены повышенные меры безопасности: будут установлены видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее. Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами для маломобильных граждан. Каждое здание будет оборудовано современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.
Как сообщается на сайте, в квартирах будет выполнен современный ремонт: пластиковые окна, просторные изолированные комнаты и коридор, раздельные санузлы, кухни в светлых тонах, балконы или лоджия, которые оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку. Кроме этого, благоустроят по новым стандартам дворы и территорию вокруг домов. Рядом с домами разобьют парки, оборудуют их велодорожками, построят спортивные и детские площадки.
Квартиры в том же районе
Собянин рассказал, что прекращение права собственности на старую квартиру совместят с регистрацией права собственности на новое жилье. По его словам, сносить дома будут только после того, как все граждане подпишут акты приема-передачи квартир, при этом городские власти окажут жителям помощь при регистрации права собственности на новую квартиру.
При этом он подчеркнул, что у банка не будет права потребовать досрочного возврата кредита.
У владельцев неприватизированных квартир, по словам Собянина, будет право выбора — получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный найм. Кроме этого, мэр предлагает предусмотреть в законе о реновации право собственников нежилых помещений в пятиэтажках выбирать между равнозначным помещением и компенсацией.
"Для собственников нежилых помещений в пятиэтажках в законе будет предусмотрено право выбора — получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений", — пояснил он.