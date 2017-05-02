За три дня работы велопроката москвичи совершили более 46 тысяч поездок

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи городского велопроката совершили свыше 46 тысяч поездок в первые три дня его работы. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году, когда за первые три дня майских праздников двухколесный транспорт брали напрокат почти 28 тысяч раз, сообщает mos.ru.

Очередной сезон велопроката стартовал в Москве 29 апреля и стал пятым по счету. Горожанам доступны более трех тысяч велосипедов и 350 станций проката. Кроме того, с прошлого года появилась возможность арендовать электробайки на шести станциях возле крупных жилых районов, международного делового центра "Москва-Сити", и недалеко от набережных.

Система городского велопроката была создана в Москве в 2013 году, а в прошлом сезоне москвичи брали велосипеды в аренду более 1,6 миллиона раз и проехали на них примерно пять миллионов километров.