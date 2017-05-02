В список голосования по пятиэтажкам не вошли 40 районов старой Москвы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В перечень для голосования по реновации жилья в Москве не вошли дома, расположенные в 40 районах старой Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

"Не вошли в перечень дома, расположенные в 40 районах старой Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях", — говорится в материалах.

Так, согласно материалам, из перечня для голосования исключены, к примеру, район Гагаринский и Теплый стан в ЮЗАО, Вешняки, Восточный, Новокосино в ВАО.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.