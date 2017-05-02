Собянин сообщил детали голосования по программе реновации в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В перечень для голосования по программе реновации пятиэтажек в Москве войдет 4,5 тысячи домов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в ходе заседания президиума.

"Мы создали список, который состоит из 4,5 тысячи домов", — сказал мэр, пояснив, что полный список будет опубликован на официальном портале мэра.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Собянин отметил, что в ходе реализации программы не предполагается ущемить ничьих интересов. Он рассказал, что жителям будет дана возможность путем голосования выбрать, будет ли их дом вноситься в "сносные" списки. Составление точного перечня домов планируется начать после проведения голосования.