На фасаде здания на Моховой улице покажут фильм об обороне Москвы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В течение трех вечеров с 7 по 9 мая на фасаде здания, расположенного по адресу Моховая,13 будет транслироваться анимированный фильм в формате видеомэппинга, посвященный обороне Москвы, сообщили организаторы мероприятия.

"В праздничные дни с 21.00 до 23.00 часов в самом центре Москвы, на Моховой улице, состоятся показы светового мультимедийного шоу #оПобеде, посвященного обороне Москвы. Серию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно будет увидеть со стороны Манежной площади",- отмечается в пресс-релизе.

Зрители увидят знаменитые аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над столицей, маскировку зданий, организацию бомбоубежищ и парад на Красной площади в ноябре 1941 года. Благодаря современным мультимедийным технологиям "оживут" яркие образы, связанные с одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны — битвой за Москву.

Москвичи и гости столицы станут свидетелями героических событий от вторжения врага и перехода города на осадное положение до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.

История битвы за Москву будет показана через узнаваемый визуальный ряд сквозь призму личного подвига и судьбы простого солдата, воссозданных на основе свидетельств непосредственных участников войны, в том числе описанных в книге "Москва: Близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 — 1942".

© Фото : пресс-служба АФК "Система" Показы светового мультимедийного шоу #оПобеде на фасаде здания, расположенного по адресу Моховая,13 © Фото : пресс-служба АФК "Система" Показы светового мультимедийного шоу #оПобеде на фасаде здания, расположенного по адресу Моховая,13

"Автор книги, Евгений Захарович Воробьёв, был военным корреспондентом и безотлучно находился в войсках, когда шли бои на подступах к столице. Источниками для создания проекта послужили документальные очерки, репортажи, зарисовки и записи, сделанные во фронтовых блокнотах. В звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", служивших главным источником информации о событиях на фронтах"- отмечают организаторы.

Инициатором этого историко-культурного проекта к 72-й годовщине Победы выступила АФК "Система" совместно с Государственным историческим музеем при поддержке МИА "Россия сегодня" и телеканала "Москва 24.