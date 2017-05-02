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Общество

Жителям сгоревшего села Черемушки выделят по 100 тысяч рублей

Сюжет:
Природные пожары в России (46)
16:4802.05.2017
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© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПолевые пожары в Колыванском районе Новосибирской области. Май 2017Полевые пожары в Колыванском районе Новосибирской области. Май 2017
© РИА Новости . Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Власти Бурятии решают вопрос с восстановлением жилья для жителей села Черемушки, где в результате масштабного пожара сгорели 17 домов, а также выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто полностью потерял жилье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь исполняющего обязанности главы республики Александр Мальцев со ссылкой на руководителя региона.

Пожары в Бурятии. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Огородник
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Власти Бурятии помогут жителям сгоревшего села Черемушки

По его словам, об этом он сообщил по итогам видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, которую президент РФ Владимир Путин провел во вторник. В совещании приняли участие глава МСЧ Владимир Пучков, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

По итогам совещания Алексей Цыденов заявил журналистам, что эти задачи будут выполнены.

"Безусловно, мы это сделаем, и уже делаем. Уже выдана помощь по 10 тысяч рублей всем пострадавшим, сейчас оформляются документы по выдаче по 100 тысяч руб людям, полностью потерявшим жилье, по 50 тысяч рублей — тем, кто частично утратил имущество. Решается вопрос восстановления жилья. Мы с местными жителями поговорили, люди хотят восстановить жилье именно здесь. Будем формировать документы, заявку в федеральный бюджет, оперативно. Мы понимаем, как это сделать. У нас время до сентября, все будет выполнено", — сказал он.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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Второй день режима ЧС в Сибири: ситуация сложная, но жителям окажут помощь
Цыденов отметил, что "те, кто проживал здесь (в Черемушках) и имеет регистрацию, по ним нет вопросов". "Тем, кто проживал без прописки, нужны решения суда, сейчас им нужно подать иск в суд с просьбой признать их потерпевшими. Тогда не будет ограничений для получения поддержки", — подчеркнул он.

По данным властей, жители Черёмушек переживают, все ли смогут получить компенсацию, поскольку часть из них проживали без регистрации, часть домов использовались как дачи.

Исполняющий обязанности главы региона заметил, что поддержит пострадавших. "Завтра-послезавтра здесь будут работать юристы из министерств социальной защиты и строительства Бурятии, с этими юристами можно будет правильно составить иск в суд о признании потерпевшими", — сказал он.

Полевые пожары в Колыванском районе Новосибирской области
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Путин поручил устранить последствия природных пожаров в регионах
Ранее сообщалось, что 28 апреля в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорело 17 жилых домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Они провели заседание КЧС по вопросам защиты населённых пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности. По данным МВД региона, задержан подозреваемый в поджоге травы, из-за чего разгорелся пожар.

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