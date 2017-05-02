Путин отверг критику в отношении действий полиции на митингах

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отверг критику Запада в отношении действий российских правоохранительных органов на митингах, глава государства заявил, что они действуют в рамках закона и так будет и впредь.

"По поводу протестных акций в России и поведения наших властных структур — мы обсуждали это с госпожой федеральным канцлером. Я обратил ее внимание и ваше хочу обратить внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где применяется слезоточивый газ для разгона демонстрантов и дубинки. У нас пока, слава Богу, этого не потребовалось", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Наши правоохранительные и судебные органы действуют в рамках действующего в России закона и будут действовать так дальше, соблюдая порядок, дисциплину, но одновременно и права всех граждан России высказывать, выражать свою точку зрения, но, повторяю, — в рамках закона", — подчеркнул президент РФ.