Путин поручил устранить последствия природных пожаров в регионах

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Ликвидация последствий природных пожаров в наиболее пострадавших районах России станет своеобразной проверкой глав регионов на прочность, которые должны сделать все возможное для восстановления жилья и имущества, сообщил в ходе видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров президент России Владимир Путин; он пообещал лично проверить ситуацию в наиболее пострадавшем Сибирском федеральном округе.

"Горячие точки" на карте России

Регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока в последние дни стали в прямом смысле слова "горячими точками". Жаркая погода и неосторожное, а порой и халатное отношение к мерам безопасности привели к пожарам на большой площади.

По информации главы МЧС России Владимира Пучкова, наиболее сложная пожароопасная ситуация складывается в Сибири. "С 28 апреля 2017 года решением правкомиссии введен режим ЧС, в 51 субъекте действует особый противопожарный режим. Благодаря совместным действиям в сложной ситуации удалось отстоять 283 населенных пункта, более 200 тысяч жилых и других важных объектов", — доложил Пучков в ходе видеоконференции.

Он отметил, что из-за сложных погодных условий и высокой скорости ветра, а также из-за несоблюдения мер пожарной безопасности пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры в Бурятии, в Иркутской области и ряде других регионов. При этом огнеборцам удалось предотвратить гибель людей, было эвакуировано более 490 человек.

По данным пресс-службы МЧС России, авиация ведомства защитила от пожаров 10 населенных пунктов в Сибири, в которых проживают более 17 тысяч человек. При помощи авиации и беспилотных летательных аппаратов осуществляется и мониторинг лесопожарной обстановки. Всего для ликвидации пожаров и обеспечения пожарной безопасности от разных министерств и служб задействованы более 14,3 тысячи человек и 4,8 тысячи единиц техники, отмечают в МЧС.

Экзамен на прочность

На прошлой неделе в Прибайкальском районе Бурятии из-за поджога травы произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорело более 20 домов, а в деревне Бубновка в Иркутской области из-за короткого замыкания уничтожено огнем 59 домов из 86.

В ходе видеоконференции президент Путин отметил, что ликвидация последствий природных пожаров станет своеобразной проверкой на компетентность и дееспособность глав регионов, в частности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и врио главы Бурятии Алексея Цыденова.

"Хочу обратить внимание Алексея Самбуевича (Цыденова) и Сергея Георгиевича (Левченко), для вас это тоже определенная проверка на компетентность, на дееспособность. Надеюсь на то, что все планы, которые были и ранее доложены, и сейчас будут реализованы в срок и с высоким качеством", — сказал Путин.

Дома для погорельцев Иркутской области

Глава государства пообещал, что позже лично посетит пострадавшие регионы и проверит ход восстановительных работ. "Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению", — сказал Путин.

Президент не оставил без внимания ситуацию в деревне Вершина, где из-за неосторожного обращения с огнем в конце апреля сгорело восемь домов. "Федеральные органы и областные сделают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что утрачено", — сказал Путин, обращаясь к главе сельского поселения деревня Вершина Андрею Щепоте.

По словам Щепоты, все погорельцы намерены остаться в деревне и построить новые дома. Кроме того, помощи ждут жители сгоревших домов в населенном пункте Артель 1 Мая Заларинского района, в городе Черемхово и других местах.

Как заявил на совещании губернатор Иркутской области Сергей Левченко, до конца сентября будут построены два пятиэтажных дома в Киренском районе Иркутской области для переселения пострадавших от лесных пожаров.

Касаясь ситуации в деревне Вершина, Левченко отметил, что сейчас идет оформление документов, чтобы люди смогли получить необходимую компенсацию и был решен вопрос с переселением из сгоревших домов.

"Если говорить о Киренске, мы спланировали строительство двух пятиэтажных домов, где требуется в общей сложности 170 миллионов рублей, чтобы до конца сентября закончить эти дома и переселить людей", — сказал губернатор. Кроме того, по словам Левченко, есть еще идея выделения земельных участков и пиломатериал для строительства домов.

Усиление группировки

Путин поручил руководителям регионов следить за пожароопасной ситуацией в субъектах РФ. "Не в первый раз мы сталкиваемся, к сожалению, с такими ситуациями, просил бы руководителей регионов, муниципалитетов еще раз обратить внимание на то, что происходит у нас с пожароопасностью в подобных ситуациях, в эти месяцы, в это время года", — сказал президент.

В ходе совещания Путин выразил уверенность, что МЧС предпримет все меры для предотвращения распространения пожаров в Сибири и других регионах страны. По словам главы МЧС, с учетом прогноза развития ситуации и погоды, группировка сил будет увеличена до 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники. "Дополнительно переброшена тяжелая авиация МЧС России, Минобороны и Росгвардии", — сказал он.

Власти на местах также намерены усилить работу по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. "Надо ужесточить административные меры, чтобы люди понимали ответственность", — цитирует пресс-служба слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В регионах ограничивают вход и въезд в леса, категорически запрещают жечь сухую траву, разжигать огонь в лесах.

Особые меры будут предприняты и во время празднования Дня Победы. "В целях обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы в отношении всех объектов, где будут проводиться соответствующие мероприятия, в населенных пунктах развернуты дополнительные группировки сил, работает мобильная группа управления и осуществляется целый комплекс мероприятий по оказанию помощи и поддержки людям", — сказал глава МЧС Пучков.

Борьба с огнем продолжается

От природных пожаров пострадали территории Челябинской области – к началу мая огнем было охвачено более 260 гектаров, всего с начала пожароопасного периода в регионе горели леса на площади более одной тысячи гектаров.

"За минувшие сутки, 1 мая, в Челябинской области ликвидировали 27 лесных пожаров на площади 264,66 гектара. На тушении лесных пожаров были задействованы 216 человек и 89 единиц техники", — говорится в сообщении главного управления лесами региона.

По данным на 2 мая, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона — с 10 апреля — ликвидированы 189 пожаров на площади более 1,2 тысячи гектаров. Больше всего пожаров — 40 — произошло в Шершневском лесничестве.

В Красноярском крае за сутки потушили более половины лесных пожаров на более чем 200 гектарах, однако почти такая же площадь продолжает гореть, сообщает минлесхоз региона. Угрозы населенным пунктам нет.

Особый противопожарный режим ввели в девяти районах Хабаровского края из-за резкого потепления. "В минувшие выходные сразу в девяти районах Хабаровского края был введен особый противопожарный режим. Власти территорий пошли на этот шаг из-за резкого потепления, чтобы защитить населенные пункты и леса от возможных возгораний", — говорится в сообщении. Всего с начала пожароопасного периода в регионе произошло 54 природных пожара на общей площади свыше 3 тысяч гектаров.

Региональные ведомства отмечают, что в настоящее время по два пожара зарегистрированы в Амурской области и Приморском крае, по одному в Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском краях.

Всем миром

Главы регионов рассказали президенту о том, что жители активно помогают погорельцам. Например, говоря о ситуации в своем регионе, врио главы Бурятии отметил, что жители республики собирают помощь для пострадавших — предметы первой необходимости, продукты питания.

"Хотел был от себя тоже поблагодарить всех граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на печальное событие, на эти пожары", — сказал Путин.