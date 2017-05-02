ФОМС: унифицировать тарифы обязательного медицинского страхования нельзя

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Унификации тарифов ОМС по всем регионам РФ быть не может, размер и структура тарифа на оплату медицинской помощи устанавливаются дифференцированно и с учетом коэффициента уровня оказания медпомощи, заявили РИА Новости в преcс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее газета "Известия" сообщала о значительных различиях тарифов ОМС в регионах РФ. Например, прием терапевта в Москве стоит 108 рублей, а в Петербурге — 364. Такая ситуация, по мнению экспертов, ставит больницы и поликлиники в неравные условия. А жители одних субъектов получают менее качественную медицинскую помощь, чем других.

"Унификации тарифов на оплату медпомощи быть не может – это все равно, что высчитывание средней температуры по больнице. Структура заболеваемости в субъектах РФ различная, нагрузка на медицинских работников тоже варьируется – хотя бы потому, что плотность населения неравномерна, обеспеченность лечебных учреждений оборудованием так же не равнозначна. Все эти и другие факторы учитываются при определении величины тарифов", — говорится в сообщении.

При этом в фонде отметили, что размер и структура тарифа на оплату медицинской помощи устанавливаются дифференцированно — с учетом коэффициента уровня оказания медицинской помощи. Все нормы и требования в этой части прописаны в соответствующем федеральном законе.

"Размер тарифа в каждом регионе определяет специально формируемая комиссия по разработке территориальной программы ОМС, в которую входят представители органа исполнительной власти субъекта РФ, территориального фонда ОМС, страховых медицинских организаций, лечебных учреждений, профсоюзов. Такое широкое представительство обеспечивает объективный расчет тарифной политики", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ФОМС пояснили, что структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, приобретение лекарственных средств, инвентаря и медицинского инструментария, реактивов и химикатов, продуктов питания, коммунальные платежи, транспортные услуги и прочее. "То есть это суммарный показатель всех имеющихся расходов, который основан на ценах, актуальных для данного региона", — заключили в фонде.