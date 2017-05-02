ФОМС: унифицировать тарифы обязательного медицинского страхования нельзя

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Унификации тарифов ОМС по всем регионам РФ быть не может, размер и структура тарифа на оплату медицинской помощи устанавливаются дифференцированно и с учетом коэффициента уровня оказания медпомощи, заявили РИА Новости в преcс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.
"Унификации тарифов на оплату медпомощи быть не может – это все равно, что высчитывание средней температуры по больнице. Структура заболеваемости в субъектах РФ различная, нагрузка на медицинских работников тоже варьируется – хотя бы потому, что плотность населения неравномерна, обеспеченность лечебных учреждений оборудованием так же не равнозначна. Все эти и другие факторы учитываются при определении величины тарифов", — говорится в сообщении.
При этом в фонде отметили, что размер и структура тарифа на оплату медицинской помощи устанавливаются дифференцированно — с учетом коэффициента уровня оказания медицинской помощи. Все нормы и требования в этой части прописаны в соответствующем федеральном законе.
Кроме того, в ФОМС пояснили, что структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, приобретение лекарственных средств, инвентаря и медицинского инструментария, реактивов и химикатов, продуктов питания, коммунальные платежи, транспортные услуги и прочее. "То есть это суммарный показатель всех имеющихся расходов, который основан на ценах, актуальных для данного региона", — заключили в фонде.