Татьяна Навка предложила участнице "Ты супер!" создать творческий тандем

Москва, 02.05.2017 г. — На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По условиям следующего этапа в полуфинал попадают только четыре участника, которых выберет каждый из членов авторитетного жюри — Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Ёлка и Стас Пьеха.

Конкурсантка из Саратова, 14-летняя Анастасия Симоганова, на первом этапе отборочных испытаний восхитила жюри исполнением песни "Euphoria". Во втором туре вокального шоу "Ты супер!" Настя выступила с лирической композицией под аккомпанемент рояля. Чтобы познакомиться с начинающей вокалисткой, на съёмки приехала знаменитая фигуристка Татьяна Навка. В тот момент, когда олимпийская чемпионка вышла на сцену, девочка не смогла сдержать слёз радости от встречи с известной спортсменкой. А Татьяна Навка с восторгом и со слезами на глазах поделилась впечатлениями от номера: "Я не ожидала, что выступление будет настолько трогательным. Не верится, что Насте всего 14 лет: она исполнила эту песню так чувственно, с таким пониманием жизни. Мурашки были в течение всего номера! После этого выступления вся страна, думаю, будет плакать. Я буду обязательно следить за её творчеством. После конкурса, вполне возможно, сделаем вместе концертный номер: Настя будет петь, а я станцую на льду".

Татьяна пригласила на сцену бабушку Насти, чтобы поблагодарить женщину за такую талантливую девочку: "Мы все понимаем, что иногда рождаются настоящие сокровища. Уверена, скоро такой чудесной Настей будете гордиться не только вы, но и вся страна". В свою очередь бабушка Насти поблагодарила всю команду проекта: "Благодаря этому конкурсу у нашей семьи появилось очень много родных и друзей!".

Оценить выступление Насти Симогановой можно уже в эту субботу, 6 мая, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.