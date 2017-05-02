Путин поручил главам регионов следить за пожароопасной ситуацией

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов следить за пожароопасной ситуацией в субъектах РФ.

"Не в первый раз мы сталкиваемся, к сожалению, с такими ситуациями, просил бы руководителей регионов, муниципалитетов еще раз обратить внимание на то, что происходит у нас с пожароопасностью в подобных ситуациях, в эти месяцы, в это время года", — сказал Путин в ходе видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

В совещании принимают участие глава МЧС Владимир Пучков, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

"Сейчас поговорим о том, что делается. Я знаю, что все вы работаете, хотел бы от вас напрямую услышать, что делается для того, чтобы ситуацию взять под контроль, чтобы людям помочь, что вы считаете наиболее важным на данный момент, какие планы и перспективы решения возникших проблем", — добавил Путин.