Путин поблагодарил россиян, которые помогли пострадавшим от пожаров

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые откликнулись на беду и помогли пострадавшим от пожаров.

Во вторник Путин провел видеоконференцию по вопросам ликвидации последствий природных пожаров. В совещании приняли участие глава МСЧ Владимир Пучков, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

Говоря о ситуации в своем регионе врио главы Бурятии отметил, что жители республики собирают помощь для пострадавших — предметы первой необходимости, продукты питания.

"Сейчас Алексей Самбуевич сказал по поводу того, как наши граждане откликнулись на беду, с которой столкнулись наши соотечественники в результате пожаров. Хотел был от себя тоже поблагодарить всех граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на печальное событие, на эти пожары", — сказал Путин.

В настоящее время на территории всего Сибирского федерального округа продолжает действовать режим "чрезвычайной ситуации". Кроме того, в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока выведен особый противопожарный режим. Природные пожары уничтожили десятки домов в некоторых населенных пунктах сибирских регионов.