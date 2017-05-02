В Тверской области появится новый детский сад к первому сентября

Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери. Архивное фото

Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери. Архивное фото

МОСКВА, 2 мая- РИА Новости. Новый детский сад на 100 мест появится в войсковой части Хотилово-2 Бологовского района Тверской области к 1 сентября 2017 года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в ходе инспекции строительной площадки детского сада.

В настоящее время возведение здания детского сада завершено, начинаются внутренние отделочные работы, ведется подключение к системе электроснабжения, обустройство наружных инженерных сетей.

"Сегодня после осмотра объекта мы пришли к выводу, что успеваем закончить детский сад и ввести его в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года", — сказал Руденя.

Решение о строительстве в Хотилово — 2 учреждения дошкольного образования губернатор принял в апреле прошлого года после посещения ныне действующего детского сада, который размещается в приспособленном помещении жилого дома.

Строительство детсада ведётся при поддержке компании "Роснефть" в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Тверской области. Вклад компании в финансирование работ — 80 миллионов рублей. Полная стоимость объекта — порядка 130 миллионов рублей.

Детский сад наряду со школой и несколькими спортивными объектами станет частью единого образовательного комплекса на территории войсковой части Хотилово-2.

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