В Росрыболовстве рассказали о ситуации с омулем в Байкале

БРЮССЕЛЬ, 2 мая – РИА Новости, Мария Князева. Вернуться к вопросу о снятии запрета на промышленный вылов омуля в озере Байкал можно будет через два-три года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Запрет на промышленный вылов байкальского омуля может быть введен в середине текущего года, говорил он.

"Последние данные науки по скату малька в озеро Байкал достаточно оптимистичные. Я думаю, что работая по всем этим направлениям, через два-три года мы вернемся к вопросу о снятии запрета на промышленный вылов", — сказал Шестаков, назвав несколько таких направлений.

"Ещё в прошлом году мы провели усиление нашего территориального управления, как с точки зрения технической обеспеченности, так и с точки зрения координации с другими силовыми ведомствами на этой территории. Во-вторых, провели большую работу по спасению от банкротства тех заводов, которые должны заниматься разведением байкальского омуля, они теперь являются государственными", — рассказал глава Росрыболовства.

Кроме того, было установлено дополнительное государственное задание по объему выпуска молоди и личинок байкальского омуля в целях воспроизводства популяции. "Большую работу провели в этом году для того, чтобы в оптимальных условиях и объемах байкальский омуль пошел на нерест", — пояснил Шестаков.

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