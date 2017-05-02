На всероссийской олимпиаде московские школьники завоевали 817 дипломов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В финале всероссийской олимпиады московские школьники завоевали более трети всех дипломов, сообщает mos.ru. В этом году участниками заключительного этапа олимпиады стали более 1300 учащихся школ столицы. Победители и призеры финала получают право зачисления в вузы по соответствующему профилю без экзаменов.

Московские школьники побили прошлогодний рекорд в финале всероссийской олимпиады. На счету столичной сборной 817 дипломов. Это больше трети всех врученных наград. В прошлом году их число составило 699.Победителей и призеров олимпиады подготовили 222 московские школы.

"В этом году прорывом можно считать выступление москвичей на олимпиадах по истории, русскому языку, ОБЖ, обществознанию и праву. Учащиеся столичных школ традиционно сильны в биологии, химии, математике. Из года в год команда только укрепляет свои позиции на олимпиадах по этим предметам", — сообщили в Департаменте образования столицы.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам во всех регионах страны. Это самое масштабное интеллектуальное соревнование — ежегодно в нем участвуют более семи миллионов школьников.