В Якутии открылась Азиатская физическая олимпиада для школьников

ЯКУТСК, 2 мая — РИА Новости. XVIII Азиатская олимпиада по физике (АФO-2017) для школьников стартовала во вторник в Якутске; в церемонии ее открытия приняли участие президент Азиатской физической олимпиады Леонг Чуань Квек и глава Якутии Егор Борисов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС(Я).

Торжественная церемония прошла в культурном центре "Сергеляхские огни" Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В ней также приняли участие представители 24 сборных, которые будут защищать честь своих стран на состязаниях, в том числе Китая, Турции, Сингапура, Таиланда, Вьетнама, Румынии, Израиля, Индии, Кыргызстана, Австралии. Сборную Россию представляет команда из 8 человек, трое из которых — учащиеся из Якутии.

"Якутяне любят точные науки, В республике физико-математическое движение было начато более 50 лет назад. Его основателем является народный учитель ЯАССР Михаил Алексеев, чье столетие мы отмечаем через три дня. Проведение олимпиады — это дань уважения выдающемуся просветителю своего времени, — цитирует пресс-служба слова Борисова на церемонии открытия.

В свою очередь, президент АФО поблагодарил руководство Якутии за поддержку, без которой олимпиада не могла бы состояться в республике.

С 3 по 8 мая участникам олимпиады предстоит сразиться в теоретическом и экспериментальном турах. После этого обновится рейтинг кандидатов на Международную олимпиаду по физике, которая пройдет в июле в Индонезии.

АФО проводится на территории России впервые, что обусловлено успешным участием в ней сборной России, начиная с 2011 года. Инициатором проведения игр в Якутии выступил глава республики, его предложение было поддержано федеральным министерством образования.

Кроме того, олимпиада станет подготовительным этапом к Международным интеллектуальным играм, запланированным на 2018 год, проведение которых также было инициировано Борисовым. Ожидается, что в рамках игр около полутора тысяч школьников из разных стран примут участие в научных конференциях, олимпиадах по физике, математике, химии и информатике.

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